في ذكرى 30 يونيو.. "الهجرة" تبرز الجهود التي قدمتها للمصريين بالخارج خلال الأزمات

حرصت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، على تقديم العديد من المساعدات للمصريين في الخارج خلال العديد من الأزمات نرصدها في التقرير التالي:

جهود وزارة الهجرة خلال الازمة الحالية في السودان

المشاركة فى عمليات إجلاء المصريين من السودان خلال الأزمة الحالية:

- فور اندلاع الأزمة في السودان قامت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريـين بالخارج بتشكيل خلية أزمة للتواصل بشأن إعادة الجالية المصرية في السودان، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. حيث يقدر عدد الجالية المصريـة في السودان بحوالي 10 آلاف نصفهم من الطلاب، وقامت الوزارة بالمتابعة والمشاركة في عملية إجلاء المصريين من المقر الخاص بها في الوزارة بالتنسيق مع السفارة والقنصلية المصرية في السودان، حيث تم إجلاء المواطنين على متن طائرات المجهود الحربي، وبراً عن طريق الحافلات البرية وفقًا لخطة يتم الإشراف عليها من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة.

- ناشدت الوزارة الجالية المصرية والطلاب بالتوجه إلى نقاط التجمع والإجلاء التي أعلنت عنها وزارة الخارجية ويعاد نشرها يوميا على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، وهي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان (إجلاء بحري)، ومعبر قسطل (إجلاء بري)، ومعبر أرقين (إجلاء بري). واستمرت خطة إجلاء المواطنين على مدار الأيام الماضية من خلال تنفيذ جسر جوي لإجلاء المصريين بالسودان الذي نفذ ٢٧ طلعة جوية، من مطارات "وادي سيدنا"، "بورتسودان" و"دنقلة، إضافة لاستقبال المئات عبر المنافذ البرية وتوفير عشرات من الحافلات لنقلهم، بالإضافة إلى من تم إجلاؤهم بحرا عن طريق ميناء بورت سودان ليصل إجمالي المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة مايزيد عن 8000 مواطنا.

اللجنة الوطنية الدائمة والطلاب العائدين من منطقة الصراع

الملف الخاص بالطلاب العائدين من أوكرانيا تم العمل عليه منذ بدء أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ومر بعدة مراحل بدأت المرحلة الأولى عند إنشاء الجسر الجوي وإعادة الطلاب المصريين من أوكرانيا، إلى أن تم موافقة الرئيس السيسي على توصيات لجنة الأزمات والتي تضمنت النظر في التماسات الطلاب المصريين في روسيا وأوكرانيا، وإعادة دراسة الملف من خلال تشكيل لجنة وطنية دائمة لإدارة هذا الملف تحت إشراف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم العالي وأجهزة الدولة المعنية.

- وفي ضوء توجيهات رئيس الوزراء بفتح ولاية اللجنة الوطنية الدائمة لتضم في اختصاصاتها النظر في أوضاع الطلبة المصريين في السودان مع الاستمرار في أعمال اللجنة بشأن الطلبة المصريين في روسيا وأوكرانيا استنادًا إلى قواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج جمهورية مصر العربية إلى الجامعات المصرية في حالات الضرورة القصوى حتى يتسنى السماح للطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية والراغبين في التحويل للدراسة بكليات مناظرة لكلياتهم بالجامعات الخاصة والأهلية.

- قامت اللجنة الوطنية الدائمة بوضع توصيات لتيسير إجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية من خلال تخصيص رابط إلكتروني مركزي يمكن التقديم عليه لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي تقدموا إليها والطلاب الذين لم تصلهم أي ردود من الجامعات التي تقدموا بها. بالإضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني للرد على أسئلة واستفسارات الطلبة المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية لتذليل العقبات التي قد تواجههم في إجراءات التحويل.

أزمة الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

التحرك الفوري لمتابعة أوضاع المصريين في سوريا وتركيا بعد أزمة الزلزال المدمر.

- فور وقوع الزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا، تم عقد لقاء افتراضي للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية في كلتا الدولتين، وتم متابعة الموقف عن كثب مع السفارة المصرية في تركيا في إطار تنسيق وتكامل الجهود للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية. وعقب إجراء اللقاء الافتراضي قامت الوزارة بتخصيص مجموعة عبر "الواتساب" للمتابعة اللحظية لموقف الطلاب، لتلبية احتياجات من يواجهون تحديات في مناطق الكارثة.

- كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعداد قوائم لمتابعة موقف الدارسين في تركيا، وعقدت الوزارة لجنة إدارة الأزمات بشكل مستمر لبحث المشكلات التي يواجهها المصريين في ظل الأزمة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المساعدة اللازمة، فضلاً عن اقتراح خطط بديلة لاستكمال الدراسة في مصر.

صوتك مسموع.. تلقي الشكاوى والاستفسارات من المصريين بالخارج

خصصت وزارة الهجرة خط ساخن لتلقي الشكاوى من المصريين في الخارج، وكانت تستقبل كافة الشكاوى على صفحتها على التواصل الاجتماعي، وحرصت على التعامل مع أبرزها.

وتواصل وزارة الهجرة جهودها المستمرة على مدار الساعة لمتابعة مشكلات ومقترحات المصريين بالخارج، سواء في روسيا أو أوكرانيا أو الخليج وأوروبا وأفريقيا، وذلك بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمنصات التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل والهواتف وغيرها من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج.

التواصل والتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة والسفارة المصرية بقبرص، لإعادة البحارة المصريين الثلاثة من قبرص إلى مصر وحصولهم على مستحقاتهم المالية، بعد حل شكواهم المتمثلة في نزاع مالي مع الشركة التي كانوا يعملون بها، وكانوا يتواجدون على متن إحدى السفن المعطلة التابعة للشركة بالساحل القبرصي.

العمل على عودة الشاب أحمد حسين، من موزمبيق، لاستكمال علاجه بمستشفى دار الشفاء، بعد تنسيقات مستمرة مع سفاراتنا في موزمبيق وكينيا لعودته بعد إجرائه عدة عمليات جراحية وتعرضه لمضاعفات طبية.

حرصت وزيرة الهجرة على التواصل مع الجالية المصرية في ألمانيا، للبحث عن طالبة مصرية بألمانيا ناشدت أسرتها بالبحث عنها عقب اختفائها، حتى تم الوصول إليها بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين.

حرصت وزيرة الهجرة على لقاء زير التعليم العالى والبحث العلمي، لتدعيم العلاقة بين العلماء المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم والاستفادة من خبراتهم المُتميزة فى مختلف المجالات، بجانب حل مشكلة الأساتذة الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج واستنفدوا السنوات المسموح بها قانونا، لمنحهم مهلة عام لتوفيق الأوضاع، استجابة لطلبات الأساتذة، بجانب حل مشكلة الطلاب الدارسين بالخارج، فيما يتعلق بالتقديم للجامعات، وإدماجهم فى الجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا للاشتراطات المطلوبة، ودعم الطلاب العائدين من أوكرانيا، وتحديد امتحان للدفعة الثالثة من الطلاب، وتناول فرص التعاون مع العلماء والخبراء المصريين فى الخارج فى المجال الطبى ومشاركتهم في إجراء عمليات جراحية بالمستشفيات الجامعية، وكذلك تقديم التدريبات والورش المختلفة لنقل الخبرات، ضمن مشروعات TELEMEDECINE "التشخيص عن بُعد" ومشاركة الاستشاريين المصريين فى مجال الطب داخل المستشفيات الجامعية، وتبادل الرأى العلمى حول الحالات المُتقدمة.



التعامل الفوري مع شكاوى المصريين بالخارج سواء الجماعية أو الفردية والتنسيق مع الجهات لحلها؛ وقد تم التعامل مع كل منها خلال هذه الفترة أبرزها:

التواصل مع ممثلي الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية لحل أزمة بين 3 صيادين مصريين ومؤسسة سعودية للاستيراد.

نجحت جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع السفارة المصرية بالخرطوم وجهات أمنية سيادية، لإنهاء إجراءات ١٢٠ طالبًا وطالبة من العالقين على المعبر الحدودي ما بين مصر والسودان، بسبب الأحداث الأخيرة بدولة السودان.

إنهاء موقف وترحيل 14 مصريا، كانوا محتجزين في أوغندا إلى القاهرة.

التواصل مع وزير الطيران المدني، بشأن نقل جثامين المصريين المتوفين إثر وقوع حادث سير مأساوي بدولة الكويت، إلى محافظاتهم بالصعيد خاصة مطار سوهاج والأقصر.

عقب تلقي العديد من الشكاوى بشأن إجازات المصريين العاملين بالخارج، وكنتيجة لمساعي وزارة الهجرة لحل تلك الأزمة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على مد الإجازات للمواطنين العاملين بالخارج، وتشكيل لجنة تضم وزارات "الهجرة والقوى العاملة والتنمية المحلية والتخطيط" لمناقشة ودراسة كافة الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة.

في إطار ما تقوم به وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات، واستجابة لطلبات عدد من العاملين بالخارج بشأن مد فترة إجازاتهم، فقد تم فتح إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مطار القاهرة الدولي، الطالب المصري بأوكرانيا (أ.أ.م.ع) الذي تعرض لنزيف في المخ، بعد استقرار حالته الصحية.

حل شكاوى عدد من أفراد الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص دفعة الثانوية العامة الإماراتية، لعدم قبول أبنائهم في بالكليات العلمية بمصر مثل (الطب والصيدلة) بداعي أنهم لم يدرسوا مادة الأحياء بسبب تغيير مسمى مادة الأحياء بالإمارات.

متابعة الشكوى التي تقدم بها عدد كبير من المصريين المقيمين بالكويت عقب إلغاء تذاكر الطيران الخاصة بهم بدون إنذار من قبل شركتي الحجز، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزاراتي الهجرة والسياحة وجهاز حماية المستهلك وغرفة الشركات السياحية، وستكون مختصة بمتابعة المخالصات وحصول المواطنين المتضررين على مستحقاتهم.

التعاون مع وزارة الدفاع وزيادة اللجان القضائية التجنيدية لتسوية المواقف التجنيدية لشباب المصريين بالخارج.



أزمة العالقين

استطاعت الدولة المصرية إعادة واستقبال نحو 80 ألف مصري بالخارج خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، نتيجة لجهود مشتركة بين الجهات المعنية..

ومع انتشار وباء كورونا المستجد، عملت وزارة الهجرة على اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للحفاظ على المصريين العالقين في مختلف دول وكان من بين تلك الإجراءات ما يلي:-

1- التواصل مع سفير الكويت بالقاهرة لتنسيق عودة المصريين من حاملي الإقامات:

تم التواصل مع السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت، بعد إجراء فحص PCR، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

2- تخصيص رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في المملكة السعودية:

تم التواصل مع وزير الطيران المدني لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية (مصر للطيران) وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 9 مارس وحتى 24 مارس، بواقع ٣ رحلات يوميا بخط سير القاهرة - جدة – القاهرة، وأيضا رحلة يوميا بخط سير القاهرة - المدينة – القاهرة، وأيضا بنفس الفترة تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض و الدمام والقصيم وأبها.

3 - التواصل وتنسيق الجهود نحو حل أزمة المصريين العالقين في مطار الأردن:

تم التواصل مع سفير الأردن بمصر، لمتابعة قضية نحو مائتين من المصريين العالقين بمطار الأردن، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل الأزمة بالتنسيق الجانب الأردني.

4 - التواصل والتنسيق لإعادة ما يقرب من 3000 من المصريين عالقين بالسودان:

حيث نجحت وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المصرية والسودانية وتعاون منظمات المجتمع المدني في عبور ونقل 1900 طالب ومواطن مصري ممن كانوا عالقين على المعابر مع السودان، بعد العديد من الاستغاثات التي وصلت لوزارة الهجرة بوجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا.

5- التواصل والتنسيق لتيسير تغيير المصريين بالخارج موعد عودتهم لمصر قبل 19 مارس:

تم التواصل مع وزير الطيران المدني لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الجاري.

6 - التواصل مع الجهات المعنية بمصر والمغرب لعودة فريق عمل شركة السويس للحاويات:

تم التواصل مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب ووزارة الطيران المدني المصرية، لتنسيق عودة 8 عاملين بشركة السويس للحاويات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ما ساعد في تنفيذ طلب عودتهم في أقل من 24 ساعة.

7 - حل مشكلات الحالات الإنسانية:

التواصل والتنسيق مع رموز الجاليات المصرية والجهات المعنية في عدد من الدول لحل المشكلات الإنسانية سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة.

8- عودة 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس:

نجحت وزارة الهجرة في التنسيق لعودة 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس وهم في زيارات عمل، أو زيارات سريعة، والبعض الآخر يعمل في اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة في ليبيا وتوجه لتونس ليتمكن من العودة، وذلك بالتنسيق مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، والذي عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس.

9- التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التي انتهت تأشيراتهم:

وفيما يتعلق بالمعتمرين المصريين الذين انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة، تم التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التي انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة إلى وطنهم خلال المدة النظامية لموسم العمرة، من الآثار القانونية والالتزامات المالية المرتبة على تأخرهم أو انتهاء تأشيراتهم، شريطة التقدم إلى وزارة الحج والعمرة بطلب الإعفاء وذلك من خلال الموقع الإلكتروني eservices.haj.gov.sa.

10- تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن:

التنسيق مع وزير الطيران المدني المصري محمد منار تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن، وذلك بعد أن طالبت رموز الجاليات المصرية وممثلين العمل الأهلي تجميع الأعداد من كل الولايات، وذلك لرصدها وتأكيدها وإرسالها لوزارة الطيران المدني التي ستنسق بدورها خط طيران لنقلهم إلى الوطن.

11- تسيير رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة:

التنسيق مع السلطات البريطانية ووزير الطيران المدني المصري لتسيير رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة تحديدًا من مطار "جاتويك"؛ لإعادة المصريين العالقين في المملكة المتحدة، وبالفعل تم تسيير طائرتين يوم 26 مارس الماضي.

12- وزيرة الهجرة في بث مباشر للإجابة على كافة الاستفسارات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج:

حرصت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على التواصل مع أبناء مصر حول العالم، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك للإجابة على كافة الاستفسارات والطلبات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج، على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.

13 – إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان "خلينا سند لبعض":

إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان "خلينا سند لبعض" بين أرجاء الجاليات المصرية في الخارج، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، عقب قرار وقف الطيران الاستثنائي وعودة المصريين بالخارج، ولاقت قبول كبير لدى ابناء الجاليات المصرية في الخارج.

14- التواصل مع قداسة البابا تواضروس الثاني لمساعدة مصريين عالقين بسبب كورونا:

في إطار رعاية ومتابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لكافة الجاليات المصرية بمختلف دول العالم فقد تواصلت وزيرة الهجرة، مع قداسة البابا تواضروس الثاني عقب تلقي استغاثات عدد من المصريين العالقين بدولة كينيا، لطلب دعم الكنيسة المصرية بكينيا للعالقين هناك نظرا لعدم وجود جالية مصرية في كينيا، وبدوره، تواصل الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا مع المصريين العالقين ووفر لهم سبل الدعم إضافة إلى مساعدات مالية، وأرقام أشخاص يتواصلون معهم لتنفيذ مطالبهم وتلبية احتياجاتهم خلال هذه الفترة وحتى استئناف الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المصريين بالخارج مرة ثانية.

15- التنسيق مع الجهات المعنية لعودة مصريين عالقين في مختلف الدول:

قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعودة مصريين عالقين بعدد من الدول كما يلي:

- ماليزيا ومالديف واندونيسيا "بالي"، عقب تواجدهم في رحلات سياحية وتم تعليق الطيران خلال تواجدهم بهذه الدول.

تشاد نيجيريا كينيا وذلك لتواجدهم في رحلات عمالة طارئة.

- أوكرانيا والتنسيق لعودة عدد من الطلاب بعد وقف الدراسة بها.

- السعودية عودة العالقين من المصريين المعتمرين أو من كان في زيارة.

"نورت بلدك".. المصريون العائدون المتضررون من أزمة كورونا

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من انتشار فيروس كورونا، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة "نورت بلدك"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، مما يساهم بشكل مباشر في توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

حيث طرحت الوزارة استمارة إلكترونية بعنوان "نورت بلدك" على الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، كما تم توزيعها على العائدين من الخارج خلال فترة الحجر بالمدن الجامعية، مما أعطى فرصة كبيرة لعدد أكبر من العائدين لملئ الاستمارة.

وخلال العمل في إطار مبادرة "نورت بلدك"، تم التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعم العائدين من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة، وكذلك مع وزارات الطيران والتنمية المحلية والتعليم العالي ومؤسسات الدولة المصرية.

وفي أولى نتائج المبادرة، فقد تم توفير فرص عمل لـ 23 مصريًا الذين احتجزوا في ليبيا، فجاء تنسيق السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، للإعلان عن إتاحة فرص عمل للـ ٢٣ مصرياً العائدين مؤخراً من ليبيا، والذين أعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إتاحة فرص العمل سواء من خلال إلحاقهم بالمشروعات الانتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

كما وقعت وزيرة الهجرة والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار؛ وأحد المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والشركة، لتوفير فرص عمل وتشغيل للعمالة من المصريين العائدين من الخارج، كوسيلة من ضمن الوسائل التي تعمل عليها وزارة الهجرة لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج بسبب تأثر الدول التي كانوا يعملون بها في إطار المبادرة.

ووفقا للبروتوكول، فإنه تم توفير فرص عمل للعائدين من الخارج من أبناء محافظة الغربية محل المشروعات المملوكة للشركة وعلى رأسها المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" والتي تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، وفقًا لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها.

وفي فبراير من العام 2021 إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "أصلك الطيب"، بهدف لإشراك المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، من منطلق التنسيق بين كافة المبادرات المجتمعية ووضعها تحت بوتقة واحدة لتعظيم أوجه الاستفادة منها في هذه إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحديد 10 مشروعات بالقرى المستهدفة يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمبادرة، توجيه الدعم لها، كذلك العمل على إدراج عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن القرى المستهدفة للتطوير في مبادرة "حياة كريمة".

كما أطلقت الوزارة مبادرة «مصرية بـ 100 راجل»، والتي تهدف لتنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيا، وإشراك نماذج من المرأة المصرية بالخارج في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية؛ تقديرًا لدور المرأة المصرية بالخارج؛ تلبية لرغبة عدد كبير من المصريات بالخارج؛ لدمج المصريات بالخارج ضمن مبادرة "أصلك الطيب" المعنية بمشاركة المصريين بالخارج، في تطوير القرى المصرية.