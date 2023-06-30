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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنبى يستضيف فاركو فى مباراة تحسين المراكز بجدول الدورى

إنبي خسر مباراته
إنبي خسر مباراته الأخيرة أمام فيوتشر

يستضيف إنبي فريق فاركو في السابعة، مساء اليوم الجمعة، بملعب بتروسبورت في الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الممتاز.

المباراة بعيدة  تمامًا عن المنافسة سواء على دخول المربع الذهبي أو النجاة من شبح الهبوط ويخوضها الفريقان لتحسين المراكز في جدول الدوري.

إنبي بقيادة تامر مصطفى يحتل المركز التاسع برصيد 39 نقطة من 11 انتصارا وستة تعادلات و14 هزيمة وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 37 هدفا وجمع ست نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على الاتحاد السكندري وغزل المحلة والهزيمة أمام الأهلي وفيوتشر، كما نجح في التأهل للدور ربع النهائي في بطولة كأس مصر بعد فوزه على فيوتشر بركلات الترجيح ويسعى للفوز والوصول للنقطة 42 والتفوق على فاركو بفارق نقطة واحدة.

تامر مصطفى ينوي منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا  في المباريات الأخيرة للوقوف على مستوى الجمع قبل تحديد الراحلين والصفقات الجديدة  استعدادا للموسم المقبل.

على  الجانب الأخر يحتل فاركو بقيادة طارق العشري المركزالسابع برصيد 41 نقطة من تسعة انتصارات و14 تعادلا و8 هزائم وسجل 28 هدفا ودخل مرماه  27 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على سموحة والتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام بيراميدز كما خرج من دور الـ16 في بطولة كأس مصر بعد هزيمته أمام الزمالك ويسعى للفوز والوصول للنقطة 44 واحتلال المركز الخامس في حالة تعثرالمقاولون أمام الداخلية.

طارق العشري أكد للاعبيه أنه لن يقبل سوى احتلال المركز الخامس الذي يمنح الفريق  الفرصة للمشاركة في البطولة العربية وطالبهم بالعودة للانتصارات وانهاء الدوري بششكل جيد.

يدير المباراة محمد عباس قابيل ويساعده هشام طلب ومحمد  مصطفى إسماعيل ومعهم محمود منصور حكما رابعا  ومحمد الشناوي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز انبى فريق فاركو تامر مصطفى طارق العشري

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