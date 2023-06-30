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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سيدة سقطت من أعلى منزلها فى ظروف غامضة بكفر الشيخ

جثة
جثة

لقت سيدة مصرعها بعد سقوطها من أعلى من  منزلها بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ.

كانت البداية عندما تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بمصرع  "إ.أ.م"، ربة منزل، في نهاية العقد الثالث من العمر، لسقوطها من علو في منزلها الكائن بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ.

علي الفور انتقل رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، وقوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

تحرر بذلك المحضر 7135 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ و تولت النيابة العامة التحقيقات.

اقت أعلى منزل ارتكاب العقوبات العقد الثالث الشرطة السابقة

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