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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية الجمعة 30 يونيو 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الجمعة 30 يونيو 2023، لجميع مواليد الأبراج الترابية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الثور:
ستكون واجهة العمل منتجة اليوم، حيث ستتمكن من إكمال مشاريعك المعلقة، لهذا السبب ستجد العمل ممتعًا، كما يقول برج الثور اليومي، سوف تشارك اللحظات الممتعة مع شريك حياتك.

خطط لعشاء مسائي وأظهر عاطفتك ودعمك لشريكك، كما سيكون لديك مكاسب مالية كبيرة من طرق مختلفة، وقد يكون الاستثمار في الأسهم مفيدًا لك ولكن تأكد من أخذ إرشادات الخبراء قبل اتخاذ أي قرار.

حاول موازنة انتباهك إلى الحياة المهنية والشخصية، فإذا كنت تمر بمرحلة صعبة في العمل، فمن الأفضل مناقشتها مع زوجتك بدلاً من كبت مشاعرك في الداخل.

برج العذراء:
سيكون اليوم يومًا متطلبًا بعض الشيء حيث سيسود التوتر في جبهة العمل، وقد يكون هذا بسبب مخاوف غير مرغوب فيها بشأن مستقبلك.

كن مسترخيًا وقم بتنفيذ مهامك بطريقة فعالة، حاول قضاء بعض الوقت مع شريكك وشاركه مشاعرك وعواطفك، كما سيكون هناك مجال أقل لزيادة مستوى المدخرات الخاصة بك.

كن صبورًا مع نهجك أثناء إكمال المشاريع المعلقة حيث قد ترتكب بعض الأخطاء على عجل، استمتع بالانتصارات الصغيرة لأنها تمنحك دفعة كبيرة من الثقة، وقد تواجه مشاكل في الجهاز الهضمي اليوم لذا تأكد من تناول الأطعمة الخفيفة والطازجة.

برج الجدي:
يعد اليوم بنتائج مثالية خاصة على الصعيد المهني. يمكنك العمل بأمل لتحقيق أهداف وأحلام كبيرة، فقط اقتنع بنفسك وستصل إلى مستويات أعلى.

وإذا كنت تعمل كرجل أعمال، فاستعد للحصول على بعض عروض الشراكة الرائعة، كما أن أولئك الذين عانوا من مشاكل صحية سيتعافون أخيرًا منها اليوم.

كما ستحصل جميع المشاريع التي أنجزتها في الأسبوع الماضي على شهرة وتقدير، فيما يحتاج الأزواج إلى بذل جهد إضافي لتقوية علاقتهم، حاول أن تتحلى بالصبر مع بعضكما البعض وتقبل وجهة نظرهم أيضًا.

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