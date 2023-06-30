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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الهوائية الجمعة 30 يونيو 2023

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الجمعة 30 يونيو 2023، لجميع مواليد الأبراج الهوائية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الجوزاء:
سيشهد اليوم تقلبات صعود وهبوط خاصة في مواقف العمل، ومع ذلك ستتمكن من معالجتها بسهولة وستتعلم من التجربة.

ويمكنك التخطيط لزيارة العمرة مع شريك حياتك، تأكد من قدراتك واعمل باقتناع، فعلى الصعيد المهني، ستحقق ارتفاعات كبيرة وستستمتع أيضًا بدعم كبار السن وزملائك.

قد تكون هناك بعض الخطط التي قد لا تسير كما هو متوقع، فلا تفرط في التفكير في الأمر ودع الوقت يأخذ دوره الخاص، مارس تمارين اليوجا والتأمل للحفاظ على هدوء العقل.

برج الميزان:
تأكد من مراجعة عملك جيدًا قبل تقديمه إلى مديرك لأنك قد ترتكب بعض الأخطاء أثناء القيام بعملك، فسيكون من الجيد بالنسبة لك التخطيط لطريقة عملك وترتيبها.

يجب أن تحاول النظر في رغبات شركائك، وإلا فهناك فرص للارتباك غير الضروري وهذا سوف يفسد الجو الهادئ في المنزل، ولن تكون هناك مخاوف تتعلق بصحتك وقد تخطط للاستمتاع بالأنشطة الرياضية في الهواء الطلق مع أصدقائك.

حاول السيطرة على أعصابك، فمن المستحسن ممارسة تمارين التأمل من أجل الحصول على عقل هادئ ومتزن، ولا تهمل صحتك وتحاول تناول الأطعمة المغذية والمكملات الضرورية.

برج الدلو:
ستحدد طبيعتك المرحة والبارعة الحالة المزاجية في العمل اليوم، ومن المؤكد أنك ستحصل على الكثير من التقدير لموقفك الإيجابي.

ستظل الآفاق المالية قائمة، لذا التزم بالميزانية وستتغير الأمور قريبًا، حيث يحتاج الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر إلى استشارة الطبيب قبل فوات الأوان.

ستكون سعيدا ومرحا اليوم، تجنب إجراء تغييرات جذرية في جدول التمرين أو النظام الغذائي الخاص بك لأنه قد يكون له آثار سلبية.

ثق في شعورك الغريزي اليوم ؛ سوف يرشدك إلى اتخاذ القرار الأكثر عملية، يحتاج الاحتمالات الفردية إلى التأكد من أن الشخص الذي يختارونه لقضاء بقية حياتهم مع نفس الأفكار والفكر.

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