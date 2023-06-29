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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كورال "روح الشرق" يحيى أولى ليالى احتفال الإنتاج الثقافى بثورة 30 يونيو

كورال
كورال

 تنطلق فعاليات احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة 30 يونيو، فى التاسعة من مساء غدٍ الجمعة على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث يحيي كورال روح الشرق بجامعة عين شمس، أولى ليالي الاحتفال ويشدو بأشهر الأغانى الوطنية التي قدمها كبار نجوم الطرب في مصر والعالم العربى، والتي تحتل مكانة كبيرة في قلوبنا.

يُشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانًا للجمهور يوميًا في الفترة من 30 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة في مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الدكتورة نيفين الكيلان التى الثقافة الد

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