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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تصدر منتصف يوليو.. الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

ينشغل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية بالبحث على الانترنت وخاصة محرك البحث العالمي جوجل عن الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم لمعرفة موعد سدادها والاستعلام عن الفاتورة.

ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن استعلام فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2023، وكيفية السداد والدفع .

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we

من المقرر قيام الشركة المصرية للاتصالات بإتاحة فاتورة التليفون الارضي الجديدة لشهر يوليو بداية من يوم السبت 15 يوليو 2023 على أن يتم اتاحت سدادها لمدة شهر بدون اي غرامة تأخير حتي يوم الإثنين 15 اغسطس.

تبدأ الشركة بعدها لتحويل خط العميل الي استقبال   فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات كحد أدنى أو 1.5% كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتي يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة .


وفتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوى الجمهورية والبالغة 1571 سنترال من الثامنة صباحا إلى الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلى 120 مركز خدمة و150 نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبرى للتيسير علي المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني .

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كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو 2023.. في خطوات بسيطة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق وأماكن السداد

15 يوليو.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضى يوليو 2023

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

 

 

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