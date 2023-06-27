رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق وأماكن السداد من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات امكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى من خلال عدة طرق ومنها.

الطريقة الأولى :الموقع الرسمى للشركة

يمكنك الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى من خلال الدخول على الموقع الرسمى للشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).

الطريقة الثانية : التليفون الأرضى

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات امكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضى عند صدورها من خلال الاتصال بالرقم الأرضى 19777 وذلك لمعرفة قيمة الفاتورة.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات امكانية تسديد فاتورة الخط الأرضى بداية من منتصف كل شهر حيث أتاحت دفع فاتورة شهر يونيو الحالى بداية من منتصفه وحتى نهايته ثم تبدأ بعد ذلك إجراءات جديدة ، حيث تقوم المصرية للاتصالات بمنع المشتركين غير مسددين فاتورة يونيو من عمل اتصالات بداية من يوم 15 أغسطس القادم مع السماح بالاستقبال فقط ومن بداية منتصف سبتمبر القادم 2023 تمنع عنهم خدمة استقبال المكالمات .

دفع فاتورة التليفون الأرضى إلكترونيا

لدفع الفاتورة إلكترونيا عليك أتباع الخطوات التالية:

-تسجيل الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).

- كتابة كود المحافظة.

- قم بكتابة رقم التليفون.

- الضغط على زر "أظهر الفواتير".

-ضع علامة "صح" في مربع "اختر للسداد".

قوم بالضغط على أيقونة "ادفع".

ما هي طرق دفع فواتير التليفون الأرضى؟

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضى ومنها

- من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة فى جميع محافظات مصر

- من خلال السنترالات الخاصة الشركة المصرية للاتصالات

- من خلال ماكينات ATM لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري

- من خلال خدمة فودافون كاش- خدمة فورى - خدمة بى - خدمة ممكن - خدمة خدماتى - مصارى - امان