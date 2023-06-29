ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أول قرار من النيابة بشأن طعن شاب لوالدته وشقيقته بالجيزة

حبس
حبس

قررت نيابة الجيزة عرض مواطن على الطب النفسي؛ لقيامه بالشروع في قتل والدته وشقيقه في منطقة العمرانية.

البداية بتلقى المقدم هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغًا يفيد بقيام مواطن بطعن والدته وشقيقه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

كشفت التحريات عن أن مواطنًا يعاني من حالة تشنجات قام بالتعدي على والدته وشقيقته طعنًا بالسكين، وتم نقل المصابتين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، تمهيدًا لإيداعه مستشفى للأمراض النفسية والعقلية تحت تصرف النيابة العامة.

نيابة الجيزة قتل منطقة العمرانية المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية التحريات

الأكثر قراءة

بغداد: الشخص الذى أحرق المصحف عراقى الجنسية ونطالب بتسليمه

جان رامز يهدى منى الشاذلى بوكيه ورد.. وكرارة: بتصغرنا.. العيال دى هتوصل

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس ثالث أيام عيد الأضحى

كل ما تريد معرفته عن إنتاج وصناعة الفوسفات فى مصر

خالد سليم يكشف عن تعرضه لمحاولة قتل ومن وراءها

انتشال جثتي شاب وفتاة غرقا في "نيل الصف" بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟