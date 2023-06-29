أول قرار من النيابة بشأن طعن شاب لوالدته وشقيقته بالجيزة

قررت نيابة الجيزة عرض مواطن على الطب النفسي؛ لقيامه بالشروع في قتل والدته وشقيقه في منطقة العمرانية.

البداية بتلقى المقدم هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغًا يفيد بقيام مواطن بطعن والدته وشقيقه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

كشفت التحريات عن أن مواطنًا يعاني من حالة تشنجات قام بالتعدي على والدته وشقيقته طعنًا بالسكين، وتم نقل المصابتين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، تمهيدًا لإيداعه مستشفى للأمراض النفسية والعقلية تحت تصرف النيابة العامة.