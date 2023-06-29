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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبدالرحمن: 30 يونيو وَقَت الإقليم من شر الفاشية الدينية المدمرة

محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن

بدأ الإعلامي محمد عبدالرحمن، حلقة اليوم من برنامج "هذا المساء"، على قناة القاهرة الإخبارية، بقراءة أبيات للإمام علي بن أبي طالب احتفالًا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال عبدالرحمن: "يقول الإمام علي بن أبي طالب في قصيدة منسوبة إليه: هذا زمان ليس إخوانه يا أيها المرء بإخوان، إخوانه كلهم ظالم، لهم لسانان ووجهان، يلقاك بالبشر وفي قلبه داء يواريه بكتمان، حتى ما إذا غبت عن عينه رماك بالزور والبهتان، هذا زمان هكذا أهله بالود لا يصدقك اثنان، يا أيها المرء فكن مفردًا ظهرك لا تأنس بإنسان، وجانب الناس وكن حافظًا نفسك في بيت وحيطان".

وأردف: "صدقت يا إمام علي، هذا زمان ليس إخوانه يا أيها المرء بإخوان، إخوانه كلهم ظالم، لهم لسانان ووجهان، إن لم يكن أكثر".

وأشار عبدالرحمن، إلى أن مصر تحتفل بعد قليل بالعيد العاشر لثورة 30 يونيو التي وقت الإقليم كله من شر الفاشية الدينية المدمرة، ومنذ تلك الثورة الشعبية الكبرى، لم تقم لتلك الجماعة المنحرفة قائمة، وكفى بذلك فخرًا لأهل البلد الطيب الشجاع.

 

30 يونيو ثورة 30 يونيو محمد عبدالرحمن “القاهرة الإخبارية” الفاشية الدينية

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