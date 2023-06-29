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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاة شقيق المخرج الكبير داود عبدالسيد

داود عبدالسيد
داود عبدالسيد

غيّب الموت، مساء الخميس، الدكتور سامح سامي داود، شقيق المخرج الكبير داود عبدالسيد الذي أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن نبأ الرحيل.

ونعى عبدالسيد شقيقه في منشور قال فيه: "غادرنا اليوم أخي الكبير الدكتور سامح سامي داود عزائي لأبنائه باسل ومني وأخي ذاكر وراجح سامي داود وعزائي الخاص لزوجته الحبيبة كاميليا ولن أقول وداعًا، بل إلى لقاء.. داود عبدالسيد".

وداود عبدالسيد مخرج ومؤلف مصري، حصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967 لم يكن ضمن طموحه في الطفولة أن يصبح مخرجًا سينمائيًا، لكنه أراد أن يكون صحفيًا، بدأ العمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام أهمها (الأرض) ليوسف شاهين، و(الرجل الذي فقد ظله) لكمال الشيخ، و(أوهام الحب) لممدوح شكري. ليصنع أفلامًا تسجيلية اجتماعية بعد ذلك لشغفه برصد المدينة وأهلها، فقدم العديد من الأفلام التسجيلية أهمها (وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم 1976)، و(العمل في الحقل 1979)، و(عن الناس والأنبياء والفنانين 1980)، بعد ذلك بدأ في العمل على أفلام سينمائية، فأخرج فيلم (الصعاليك)، (أرض الخوف)، و(رسائل البحر).

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