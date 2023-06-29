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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس اثنين 4 أيام لاتهامهما بحيازة مخدرات بحلوان

حبس
حبس

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس متهمين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بقصد ترويجه على المتعاطين بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول الواقعة.

وطالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائى لفحصها وإرسال تقريرعنها

بداية تفاصيل الواقعة أثناء حملة أمنية ليلية لضبط الخارجين عن القانون، بمنطقة المشروع الأمريكي اشتبه في “ م .ح  “ ، ومقيم فى المشروع الأمريكي، و”م.م” ومقيم فى مساكن أطلس، وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الأول على 200 كيس بداخلهم مادة الباودر المخدر وهاتف محمول، ومبلغ مالي، كما عثر مع المتهم الثاني على 70 كيس بداخلهم مادة الباودر المخدر وهاتف جوال.

بمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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