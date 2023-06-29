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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين في مشاجرة بالإسماعيلية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

أصيب شخصان في مشاجرة بشارع البنك بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وتم نقلهم لمستشفى طوارئ أبوخليفة - التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية-  لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بوصول إخطار لمرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بتلقي بلاغ يفيد بإصابة عدد من الأشخاص في شارع البنك بمدينة القنطرة شرق.

وعلى الفور انتقل مرفق إسعاف الإسماعيلية لمكان المشاجرة وتبين إصابة شخصين مصابين بجروح متفرقة بالجسد وتم نقلهم لمستشفى طوارئ أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية إن المصابين هم "شهاب محمد ابراهيم منصور ٣١ سنة، ومصاب بجرح قطعي في العنق من الجانب الأيسر وجرح قطعي في الذراع الأيسر بجوار الكوع، وخالد محمد ابراهيم منصور  ٢١ سنة مصاب بعدة كدمات.

فيما انتقلت قوات الشرطة على الفور لمكان المشاجرة وتبين اندلاع مشاجرة في شارع البنك بمدينة القنطرة شرق، وبدأت قوات الشرطة خطواتها لكشف ملابسات المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وجاري سؤال المصابين فور سماح حالتهم الصحية بذلك.

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