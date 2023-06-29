في ثاني أيام عيد الأضحى.. مهرجان أطفال بمراكز شباب دمياط

استمرت احتفالات ثاني أيام عيد الأضحى المبارك" وسط أجواء احتفالية وبهجة وسرور من رواد المراكز والأعضاء، وتم توزيع الهدايا للأطفال وفتح المراكز للأطفال لممارسة الألعاب والأنشطة المختلفة.

وشهد مركز شباب خزان الوسطاني إقبال في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، والتي سوف تستمر خلال أيام عيد الأضحى.

تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفعاليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والانشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.

تنطلق المبادرة للعام الثاني على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فعاليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى في العام الماضي، تأكيداً على استمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي وتطوير البرامج والانشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة .

انطلقت مبادرة عيدك احلى في مديرية الشباب والرياضة بدمياط، والتي شملت احتفالات والبالونات والدي جي في كافة مراكز محافظة دمياط حيث تواجد أعضاء مجلس إدارات مراكز الشباب في دمياط وقيادات المديرية للاحتفال بعيد الأضحى في مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

كما انطلقت مبادرة “يوم الخير لبسك لغيرك عيد” لتوزيع الملابس على القرى الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، حيث تنظم الإدارة المركزية لتنمية الشباب فرع اندية الفتاة والمرأة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط، لتوزيع الملابس على القرى الأكثر احتياجا، في عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال عرض الملابس وتجهيزها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.