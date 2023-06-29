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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن يستنكر واقعة حرق المصحف.. ويؤيد دعوة الأزهر لمقاطعة المنتجات السويدية

الفريق جلال الهريدى
الفريق جلال الهريدى

استنكر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، تكرار وقائع إحراق المصحف الشريف في دولة السويد، بما يمثل جريمة ازدراء الأديان، والتي عمدت بعض الدول الأوروبية لارتكابها.

وأعلن حزب حماة الوطن في بيان رسمى ،  أية ممارسات من شأنها الانتقاص من قدسية كتاب الله العظيم الذي حفظه الله من فوق سبع سماوات لقوله تعالى: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ".

وأكد الحزب في بيانه إن الإصرار على واقعة إحراق المصحف، وفي توقيت احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك، يؤكد إصرار بعض المتطرفين على إشعال الفتنة، ويتعارض مع ما تتشدق به بعض الدول فيما يتعلق بالحرية وبينها حرية الاعتقاد.

ويحذر الحزب من استمرار إظهار العداء للدين الإسلامي، والاعتداء على كتاب الله العزيز، بما يمثل انتهاكا لأكثر من 2 مليار مسلم حول العالم، مستنكرا صمت المجتمع الدولي أمام تلك الانتهاكات الصارخة.

وأعلن حزب حماة الوطن، تأييده موقف الدولة المصرية الرافض لأي اعتداء على المصحف، وكذلك رفض ظاهرة الإسلاموفوبيا، وكافة الممارسات التي تمس المعتقدات الدينية للمسلمين.

كما يؤيد الحزب دعوة الأزهر الشريف للدول العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف موحدة في مواجهة تلك الانتهاكات، وكذلك استمرار حملات مقاطعة المنتجات السويدية رفضًا للممارسات الاستفزازية في حق كتاب الله العزيز.

ودعا الأزهر الشريف كافة الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي، بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية، نصرةً للمصحف الشريف كتاب الله المقدس، وذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة.

وطالب الأزهر، حكومات الدول الإسلامية والعربية، باتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.

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