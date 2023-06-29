حبس اثنين بتهمة ترويج الحشيش بالسلام 4 أيام

قررت نيابة السلام حبس متهمين بحيازة وترويج الحشيش بمنطقة السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما علي (كمية من الحشيش وزنت 900 جراما) قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها.

بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام يفيد بقيام سائق وسيدة بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وعثر بحوزتهما علي كمية من الحشيش، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.