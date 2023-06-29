24 حديقة عامة بالإسكندرية جاهزة لاستقبال الزوار (صور)

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أن هناك أكثر من 24 حديقة عامة موزعين على مستوى الأحياء مجهزين لاستقبال الزوار، مؤكدًا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها.

وأضاف الشريف أنه تم التشديد على شركة نهضة مصر لخدمات النظافة برفع المخلفات أول بأول، والعمل على غسيل الشوارع والميادين ومحيط المساجد والساحات العامة وتهيئتها لاستقبال أهالي الإسكندرية وزوارها، لافتا إلى أن الشركة قامت خلال وقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك برفع 11600 طن مخلفات.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة أن تظهر الإسكندرية أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية جاهزة لتلقي أي بلاغات من المواطنين على مدار 24 ساعة.

وكان قد أجرى محافظ الإسكندرية، أمس أول أيام عيد الأضحي المبارك، جولة تفقدية على الكورنيش بنطاق أحياء الجمرك ووسط، وذلك وسط فرحة وأجواء مبهجة من المواطنين، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع.

وخلال جولته بالكورنيش، التقى محافظ الإسكندرية عددا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة في حدائق ومتنزهات المحافظة، والاستمتاع بأجواء العيد.

وتبادل المحافظ التهنئة والصور التذكارية مع أهالي المحافظة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

وأكد المحافظ على أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم، وأضاف أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أى تجاوزات أو مخالفات.

جاء ذلك بحضور؛ اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعزة سعد رئيس حي وسط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.