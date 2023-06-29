بوتين: الأسواق الروسية لم تنهار بسبب عقوبات الغرب التي أثبتت فشلها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السوق الروسي لم ينهار بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات أثبتت فشلها، وأن انسحاب شركات غربية من السوق الروسي يعد مؤشرًا على نجاح الشركات الوطنية في ملء الفراغ الذي أحدثه خروج هذه الشركات.

وأضاف بوتين - خلال الجلسة العامة لمنتدى "أفكار قوية لوقت جديد" المنعقد في العاصمة الروسية، وفقاً لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "لا توجد رفوف فارغة في المتاجر في روسيا، على الرغم من أن المسؤولين في الغرب في عدد من البلدان كانوا يأملون ذلك؛ العالم لم ينهار بسبب رحيل الشركات الغربية بل توسعت فرص رجال الأعمال الروس عدة أضعاف"، مؤكدًا ضرورة أن يتعلم رواد الأعمال في روسيا تحقيق أرباح إضافية من العلامات التجارية.

ودعا إلى تحفيز الصناعات الوطنية وتقليص الاعتماد على البضائع والسلع المستوردة، مشددا بالقول: "يجب القيام بكل شيء حتى لا يكون الأساس هو البضائع المستوردة، ولكن الأساس يجب أن يكون للسلع المحلية".

وأشار إلى أنه على مدار السنوات السبع الماضية، تم تقليص فترة الحصول على شهادات حماية العلامات التجارية إلى 4 أشهر في حين يستغرق الأمر 14 شهرا في الولايات المتحدة، و11 شهرا في اليابان، وعامين في الصين.

وأكد بوتين أن روسيا تحتاج إلى سياسة للترويج للعلامات التجارية المحلية، داعيا كل مقاطعة وإقليم في البلاد إلى إطلاق سياسة مثل هذه، لافتاً إلى أن قوة روسيا تكمن في مجتمع مدني قوي ومسؤول ومن الضروري وضع معايير عالية للدعم الاجتماعي.