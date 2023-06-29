الأنبا مكاريوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس القوي الأنبا موسى -صفط اللبن

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي في كنيسة القديس القوي الأنبا موسي بصفط اللبن.

وقام الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات بتدشين معمودية الكنيسة.

شارك في الصلاة جناب القمص إفريم عدلي، وكيل المطرانية، والقمص مكاري فرج، والقس فريج عياد، كاهني الكنيسة كما حضر مجموعة من الأباء الكهنة، وسط حضور وفرحة شعب الكنيسة.

وكان قد استقبل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر ورئيس اللجنة المجمعية بالكرازة المرقسية لخدمة السجون وأهالى المسجونين والوفد المرافق له وتوجهوا لمركز التأهيل المجمع بالمنيا.

وقام كلا من الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر ورئيس اللجنة المجمعية بالكرازة المرقسية لخدمة السجون وأهالي المسجونين بصلاة القداس فى جميع مراكز التأهيل والاطمئنان على النزلاء وتوزيع بركة لهم و تشجيعهم بكلمات روحية معزية.

وكانت له جلسة خاصة مع خدام أسرة القديسين بولس وسيلا لخدمة المسجونين، حيث تمت مناقشة بعض أمور الخدمة وسبل وتطويرها.

