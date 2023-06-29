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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حجاج الجمعيات الأهلية من المتعجلين ينتهون من رمى الجمرات

رمي الجمرات
رمي الجمرات

ينتهي حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية المتعجلين من رمي الجمرات، عقب انتهاء ثاني أيام التشريق، ويعودون إلى مكة المكرمة تمهيدًا لتأدية طواف الوداع؛ حيث تبلغ نسبة المتعجلين ٥٠% من إجمالي عدد الحجاج.

وكان حجاج الجمعيات قد مكثوا في منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وواصلوا رمي الجمرات طوال أيام التشريق.

وشهدت مخيمات مشعر منى عملية تنظيمية رائعة، حيث يتوافر بها جميع احتياجات الحجاج المعيشية بداية من الخيام النموذجية، المكيفة الهواء وبوفيه مفتوح للوجبات، بالإضافة إلى الفاكهة والمشروبات الباردة والساخنة.

وقال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إن نفرة الحجيج المتعجلين ستتم إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات بعد انتهاء ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

ولفت عبدالموجود إلى أن البعثة تجهز حاليا خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، لمن بدأ رحلته من مكة المكرمة، وتفويج بقية الحجيج إلى القاهرة لمن وصل إلى المدينة المنورة أولا.

وأكد عبدالموجود أن الحالة الصحية للحجيج جيدة دون وجود أي إصابات، بعد انتهاء ٥٠% منهم من رمي الجمرات، مشيدا بالتنسيق مع السلطات السعودية لتيسير عمل البعثة.

وحرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على التواصل مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على سلامة حجاج الجمعيات الأهلية، وتقديم كافة الخدمات لهم، مقدمة لهم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتأديتهم الركن الأعظم في مناسك الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات.

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