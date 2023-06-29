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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط محطتى تمويل سيارات متوقفتين عن العمل دون إذن بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية ومراقبة الأسواق والمحال التجارية وضبط كل المخالفات التموينية، خاصةً خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف المرور على محطات تمويل السيارات؛ للتأكد من توافر المواد البترولية وكذا المرور على مستودعات أسطوانات الغاز ومتابعة حركة البيع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

هذا وقد نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب مجدى الخضر وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات تموينية مكثفة بنطاق مركزى إيتاي البارود ودمنهور، ففي مركز إيتاي البارود تم ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية والمقرمشات منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبر ماركت وتحرير محضرين لمحلات السوبر ماركت لقيامهما ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى، ومحضرين آخرين لمحلات سوبر ماركت لعدم التزامها بالإعلان عن الأسعار.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية بمركز ومدينة دمنهور 

تم ضبط 4 محلات سوبر ماركت لبيعها السجائر بأزيد من السعر الرسمي المحدد لها، كما تم ضبط عدد 2 محطة تمويل سيارات متوقفتين عن العمل دون إذن من مديرية التموين وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

كما قامت الحملة بالمرور على عدد من محطات السيارات ومستودعات أسطوانات الغاز للتأكد من توافر المواد البترولية فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف تلك الحملات بباقى مدن ومراكز المحافظة للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها المواصفات وتوافرها بالكميات والأسعار المقررة أمام جمهور المستهلكين.

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