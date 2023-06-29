الأولى من نوعها.. بسوهاج "الصحة" توفر سيارة جديدة مجهزة لنقل الطعوم والأمصال

وفر قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة في محافظة سوهاج، بتوفير سيارة جديدة مجهزة لنقل الطعوم والأمصال، وتضمن السيارة الجديدة جودة وفاعلية الطعوم المستخدمة للكبار والصغار، خاصة الطعم الإجباري للأطفال، وكذا الأمصال المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر الذي تحظي به محافظة سوهاج خلال السنوات الأخيرة من زارة الصحة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظة، من خلال تطوير وتجديد المستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية.

والسيارة مجهزة بأحدث أساليب التبريد، وتضم أحدث الأجهزة القياسية لدرجات الحرارة، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة الطعوم أثناء النقل.

تساهم السيارة بشكل كبير في مواجهة حالات الطوارئ، وسرعة نقل الطعوم والأمصال بين مراكز المحافظة المختلفة، والمحافظات المجاورة.

وأعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى جهينة المركزي، حيث بدأت الوحدة في استقبال المرضي بالفعل، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بسوهاج، وخطة وزارة الصحة، بالتعاون مع محافظة سوهاج لتطوير المستشفيات والأقسام المختلفة بها.

و من جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الوحدة الجديدة بمستشفى جهينة المركزي تضم 38 ماكينة غسيل كلوي لخدمة 227 مريضا، مؤكدا أن الوحدة تعد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بسوهاج، وتوفر الوقت والجهد على المرضي بمركز جهينة.