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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشرقية ترفع حالة الاستنفار القصوى لرصد وإزالة محاولات البناء بدون ترخيص خلال العيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون، سواء تعديا على أراض زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص، مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين.

وقال محافظ الشرقية، إنه لن يسمح بأي تراخ أو تقصير في تنفيذ الإزالة الفورية في المهد لمحاولات البناء المخالف، وستتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالناصرية بإزالة مبنى بالطوب الأبيض الدبش على مساحة 40 مترا، وبالوحدة المحلية بقصاصين الشرق تمت إزالة غرفتين بالطوب الأبيض الدبش علي مساحة 170 مترا، كما تم إزالة غرفة علي مساحة 60 مترا وتمت الإزالة كليا على سطح الأرض، وتسليم الأرض للجمعية الزراعية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببني هلال لإزالة تعد على أرض زراعية باسم المواطنة "س.خ.ا"، وتم رد الشيء لأصله والتنبيه على المواطنة بعدم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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