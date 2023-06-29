"المقابل المادي" يهدد استمرار محمد عواد في الزمالك

تحيط الشكوك بمستقبل محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الموسم المقبل وسط الجدل الدائر بشأن بقائه.

ويتبقى موسم واحد في عقد محمد عواد مع الزمالك ولم يمدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن الإدارة ترغب في بيع محمد عواد في الوقت الحالي لسببين الأول أنهم لن يجددوا له بسبب راتبه السنوي الكبير حيث يتقاضى حاليًا ما يقترب من 16 مليون جنيه وبعد التجديد سيزيد المبلغ، وهو ما ترفضه الإدارة تمامًا وترى أن المبلغ مغالى فيه بصورة كبيرة في ظل الاعتماد على محمد صبحي بشكل أساسي.

أما السبب الثاني هو رغبة الإدارة في تحقيق مكسب مادي من ورائه حاليًا وبيعه قبل نهاية عقده ورحيله بالمجان في الموسم المقبل.

واستقر مسئولو الزمالك على عودة أحمد نادر السيد من الإعارة في الموسم المقبل مع استمرار محمد صبحي بجانب شراء أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة.