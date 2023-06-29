تفاصيل مكافأة أوسوريو للاعبى الزمالك.. 200 دولار بشرط واحد
كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بالكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق في الفترة الأخيرة.
وأكد المصدر أن أوسوريو وعد بمنح اللاعبين في خط الدفاع بحراسة المرمى مكافأة خاصة قيمتها 200 دولار عقب كل لقاء حال الخروج بشباك نظيفة.
وأوضح المصدر أن أوسوريو يرغب من وراء ذلك في تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم في الفترة القادمة.
وتغلب الزمالك على غزل المحلة بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين.
وأشار المصدر إلى أن العلاقة بين أوسوريو ولاعبي الزمالك ممتازة في الفترة الأخيرة وسط قرب المدرب بشكل كبير من جانب اللاعبين، خاصة الذين كانوا بعيدين عن المشاركة.