مشروع "المتحدة" و"الرياضة".. موعد اختبارات ثاني مواسم "كابيتانو مصر" ببورسعيد

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" لمواليد 2009 في محافظة بورسعيد، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلن الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على برنامج "كابيتانو مصر"، بدء اختبارات الموسم الثاني من البرنامج الأشهر لدعم الموهوبين والناشئين في عالم كرة القدم.

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة بورسعيد

ومن المقرر أن ينطلق موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة بورسعيد، يومي 24 و25 يوليو 2023، وذلك في المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والإسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد، تحت إشراف لجنة فنية متخصصة من وزارة الشباب والرياضة.

ويُشارك في برنامج "كابيتانو مصر" العديد من الموهوبين سواء من مصر أو من مختلف الدول الأفريقية، في المرحلة العمرية ما بين 17 إلى 23 سنة.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعاية الموهوبين من الناشئين في مجال كرة القدم والاهتمام بهم، ومحاولة توفير كل الدعم والإمكانات لتطوير وتنمية مهاراتهم.

ويتم اختيار اللاعبين في برنامج "كابيتانو مصر" من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى كبار كشافي كرة القدم فى أوروبا، لمتابعة المواهب الجديدة على أرض الواقع.