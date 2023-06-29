إقبال على الشواطئ العامة في ثاني أيام عيد الأضحى بمطروح

شهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح، اليوم، ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، توافد المواطنين والمصطافين حيث رصدت “الدستور” الإقبال بشاطئ الليدو.

وقال كريم عرفان، مدير عام الشواطئ بمجلس مدينة مرسى مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إن جميع الشواطئ العامة في مدينة مرسى مطروح، وعددهم 8 شواطئ، تستقبل المصطافين والأهالي للاستمتاع بالشواطئ الخلابة التي تتميز بها مرسى مطروح.

وأوضح أن أصحاب الشواطئ ملتزمون بتسعيرة الشمسية التي اقرها المجلس، وهي "120 جنيه للشمسية و4 كراسي"، مشيرا إلى أنه تم التشديد على حسن التعامل مع المواطنين والزوار خلال موسم الصيف السياحي، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح.

وأكد أنه بناء على تعليمات العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مجلس المدينة، يتم المتابعة الدورية داخل الشواطئ العامة للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المقررة والنظافة، بالإضافة إلى تواجد المنقذين على الشواطئ العامة من أبناء المحافظة وعددهم 80 منقذا.

في سياق آخر، أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المرافق والإدارات بالمدينة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية ومديرية الأوقاف، وفقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لخروج العيد بشكل حضاري يليق بالمدينة الساحلية.

ووجه عبد المجيد جهاز النظافة ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لرفع معدلات النظافة وكفاءة المناطق التي ستقام فيها صلاة العيد، لتكون المدينة في أبهى صورها في عيد الأضحى المبارك، خاصةً ونتوقع استقبال ووصول زائري ومحبي المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على الكورنيش والمتنزهات والحدائق والشواطئ.

وشدد رئيس المدينة على سرعة نقل القمامة والمخلفات من الأحياء والعزب إلى مصنع التدوير والمدفن العامِّي بطريق سيوة على فترتين صباحية ومسائية من خلال العاملين بجهاز النظافة والأحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، مناشدًا الأهالي بالحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة خلال فترة العيد.

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