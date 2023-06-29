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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال على مراكز شباب البحيرة بثاني أيام مبادرة "العيد أحلى"

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

قال الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب بمحافظة البحيرة، إنه يتم تنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" لليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، في مراكز الشباب بجميع أنحاء محافظة البحيرة. والتي تعكس نجاحًا كبيرًا للمبادرة على مستوى مراكز الشباب، وتعطي انطباعًا قويًا بأن مراكز الشباب أصبحت واقعًا ملموسًا، كمراكز شباب خدمة مجتمعية تجذب الكثير من الرواد والمستفيدين، وتعكس رؤية وزارة الشباب والرياضة، وتحقق أهدافها في خدمة المواطنين في جميع مجالات الحياة.

وأضاف خضر، أنه تم استقبال عدد 200 متردد ومستفيد داخل مركز شباب الجوابيص التابع لإدارة شباب كفر الدوار، صباح اليوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط فرح وبهجة وترحيب من قبل أعضاء مجلس إدارة المركز، وكذلك موظفي مركز الشباب، لمشاركة الأعضاء والمترددين فرحتهم وبهجتهم بالعيد، ولتلبية متطلباتهم داخل المركز.

وأكد ضرورة تكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وفتح المراكز واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان، وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترفيهية خلال أيام العيد، لتشمل فقرات فنية واستعراضية، وتوزيع هدايا على الأطفال في أول أيام العيد، وذلك بجميع مراكز الشباب التي يقصدها الرواد والأعضاء للاستفادة من الخدمات المقدمة بمراكز الشباب.

واختتم خضر بأن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أصدر تعليماته لمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث طول أيام العيد.

إقبال جماهيري اصبحت واقعا ملموسا استعراضية الخدمات المقدمة الدكتورة نهال بلبع العيد احلي بمراكز الشباب

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