ضبط 4 تجار مخدرات فى كفرالشيخ

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في أكاديمية الشرطة ومديريتي أمن كفرالشيخ- الإسماعيلية، حملة أمنية استهدفت نشاط عدد من العناصر الإجرامية المتخصصة في ترويج المواد المخدرة بكميات كبيرة على عملائهم، وذلك في دوائر مراكز شرطة مطوبس– الإسماعيلية وقسم شرطة ثان الإسماعيلية بنطاق محافظتي كفرالشيخ- الإسماعيلية التي كانت مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

أسفرت الجهود عن ضبط 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة مركز شرطة مطوبس، بمديرية أمن كفرالشيخ لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات– 500 قرص مخدر لعقار "رويال"– طبنجة– مبالغ مالية– 5 هواتف محمول- ميزان حساس.