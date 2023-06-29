ضبط 21 سلاحا ناريا و18 قضية مخدرات وتنفيذ 834 حكما قضائيا بأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية، استهدفت دوائر مراكز شرطة "أسوان، كوم أمبو، دراو، نصر النوبة، إدفو"، وقسمى شرطة "أول وثان أسوان.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، تم ضبط 21 قطعة سلاح ناري (6 بنادق آلية– 4 بنادق خرطوش– 11 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و6 خزينة متنوعة)، بحوزة 23 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 18 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم (29 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 35 كيلو جرام لمخدر البانجو – 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 900 جرام لمخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (22 متهم "لعدد 15 منهم معلومات جنائية").

وكذلك تم تنفيذ 834 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.