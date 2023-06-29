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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

8 نصائح مهمة للخروج في العيد

الخروج في العيد
الخروج في العيد

مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة طوال فترة النهار، قدمت فضائية "اكسترا نيوز"  “فيديوجراف” لعدة نصائح للمواطنين، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

نصائح أثناء الخروج في العيد 

ـ ارتداء غطاء واق للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس.
ـ تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصراً.
ـ الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.
ـ القيادة بهدوء في الصباح الباكر في وجود الشبورة المائية.
ـ توخي الحذر أثناء السباحة علي الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج أحياناً.
ـ التواجد في أماكن جيدة التهوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.
ـ الأجواء بصفة عامة تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية علي البحرين الأحمر والمتوسط.
ـ متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا خلال أيام العيد.

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