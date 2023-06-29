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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في يومها العالمي.. دور رئيسي لـ"الكاميرا" في عالم الأثار

اختراع الكاميرا
اختراع الكاميرا

"إذا أردت إيقاف اللحظات واستعادة الأحداث، فعليك بتصويرها"، بهذه الكلمات احتفل قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار باليوم العالمي للكاميرا.

وأضاف بيان للقطاع على صفحته الرسمية على فيسبوك: “كثيرًا ما نسترجع ذكريات جميلة مرت بنا أو يأخذنا الحنين لرؤية ماضي اشتقنا له، ومعرفة تاريخ لم نعشه أو نتمنى عودة أشخاص لم يعدوا بيننا؛ حينها نعود إلى الصور القديمة لنستعيد معها تلك اللحظات وغيرها من الأحداث الهامة التي وثقتها لنا الكاميرات”.

وأكد قطاع المتاحف، أن الكاميرا هي جزء مهم ورئيسي في عالم الأثار، حيث يتم استخدامها في التوثيق للحفائر والاكتشافات الأثرية، كما أنها توثق وتعرض لنا كافة المعروضات والاحتفالات والمعارض والورش التي تقام داخل متاحفنا.

اليوم العالمي للكاميرا

ويحتفل العالم اليوم 29 من يونيو باليوم العالمي للكاميرا لتسليط الضوء على أهمية هذا الاختراع العظيم الذي ساعدنا في توثيق مختلف اللحظات الحياتية من حزن وفرح وحروب وسلام، وروى لنا أحداث تاريخية وسياسية وأحيا لنا الذكريات.

بداية اختراع الكاميرا

الكاميرا هي آلة تستخدم لالتقاط الصور وتخزينها، ترجع في أصلها اللغوي إلى كلمة "قمرة" وتعني باللغة العربية "المكان المظلم"، وهو المصطلح الذي استخدمه العالم العربي الحسن ابن الهيثم أثناء تجاربه البصرية.

فهو يُعد أول من مهد الطريق لاختراعه الكاميرا المعتمة، التي استخدمها في شرح كيفية الضوء لعرض صورة على سطح ما، حتى استخدمت الكاميرا المظلمة لرسم الصور الحقيقية التفصيلية عام 1600م.

لويس داجير.. صاحب أول كاميرا

يعد العالم الفرنسي لويس داجير هو صاحب الانطلاقة الحقيقة نحو اختراع الكاميرا وتقديمها للبشرية، إذ كان يراوده حلم تصوير المناظر الطبيعية، بالفعل نجح في الحصول على براءة اختراع أول كاميرا تعرفها البشرية تعمل بالنظام الشمسي، وقدمت الحكومة الفرنسية هذا الاختراع كهدية مجانية للعالم في عام 1839م.

كما مرت الكاميرا بالعديد من التطورات فالصور التي كانت تلتقطها آلة داجير تميزت باللونين الأبيض والأسود، إلى أن جاء العالم جيمس ماكسويل عام 1861م، وتمكن من الحصول على أول صورة ملونة. 

ظلت الكاميرا تتطور وتزداد أهميتها من مجرد آلة لالتقاط الصور إلى جهاز تكنولوجي هام يستخدم في التوثيق والبحث والتعليم.

السياحة والآثار قطاع المتاحف الكاميرا اليوم العالمي للكاميرا وزارة السياحة والآثار

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