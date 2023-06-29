ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"اعتدى عليه بالمقص".. حبس المتهم بقتل عامل في مشاجرة بأوسيم

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالجيزة اليوم الخميس حبس المتهم بقتل عامل بمنطقة أوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما  طلبت تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الحادث.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بقتل عامل في أوسيم بارتكاب الجريمة، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب ضبطه، أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجة المجني عليه، نتيجة خلافات متعلقة بتجهيز ملابس، تدخل إثرها المجني عليه، ونشبت بينهما مشاجرة اعتدى عليه خلالها بمقص.

استمع رجال المباحث لأقوال زوجة الضحية، وأوضحت لرجال المباحث كيفية وتفاصيل مقتله، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

والبداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن ترزي أنهى حياة عامل بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما، ونشوب مشادة كلامية بين المتهم، وزوجة القتيل.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.

ارتكاب ارتكاب الجريمة الضحية القبض على المتهم المتهم بقتل أشخاص

الأكثر قراءة

"ربطوا جثته ورموها في الترعة".. تفاصيل مقتل "يوسف" على يد زوج عمته ونجله

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. 13.6 مليون جنيه حصيلة شباك التذاكر في يوم

موعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين في القطاع الحكومي

موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023 وشروط استحقاقها

"هكسر عينها عشان تتجوزني".. أقوال والدة طفلة هتك عرضها عامل دليفري بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟