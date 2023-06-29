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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

164 محضراً تموينياً في ثاني أيام العيد بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر جميع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين، ومكافحة الغلاء. 

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأفاد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بشن حملات تموينية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أسفرت عن تحرير 164 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت ما بين 81 محضرًا لمخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و83 محضرًا لمخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأشار إلى أن من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضر رقم 16918 جنح مركز قويسنا ضد صاحب مخبز بلدي لحيازته ما يزيد على 14 شيكارة دقيق بلدي محظور تداوله ومخصص لإنتاج المخابز.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية  لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وجميع المحلات والمصانع خلال أيام العيد والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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