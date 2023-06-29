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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري 2023 اليوم الخميس

تشكيل الأهلي المتوقع
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

مباراة الأهلي والبنك الأهلي 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره البنك الأهلي، على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.
  • خط وسط الملعب: مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.
  • في خط الهجوم: أحمد عبد القادر - محمود كهربا - بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري 2023 وترتيب الفريقين

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حكم مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

ويتولى الحكم "محمد الحنفي" مهمة إدارة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري، ويعاونه كلًا من محمود أبو الرجال مساعد أول، ومحمد فاروق مساعد ثانٍ، وجلال أحمد حكمًا رابعًا.

على أن يتولى سيد شعبان إدارة تقنية الفيديو VAR ، ويعاونه شهاب راشد حكم فار مساعد.

ترتيب الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

- يتواجد فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، خلف بيراميدز صاحب الصدارة بفارق نقطتين فقط.

- بينما يتواجد فريق البنك الأهلي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة.

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