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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزها الأهلي والإسماعيلي.. جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-6-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023، بالإضافة إلى مباريات الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، ومباراة الإسماعيلي ضد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بجانب مباراة إيران ضد اليابان، ومباراة كوريا الجنوبية ضد أوزبكستان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- الإسماعيلي X أسوان: على إستاد "الإسماعيلية"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

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- البنك الأهلي X الأهلي: على إستاد "القاهرة الدولي"، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا تحت 17 سنة

- إيران X اليابان: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- كوريا الجنوبية X أوزبكستان: في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الليبرتادوريس

- بوكا جونيورز X موناقاز: في تمام الساعة الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- كولو كولو X ديبورتيفو بريرا: في تمام الساعة الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى الاهلى الاسماعيلى البنك الأهلي تصفيات كأس آسيا

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