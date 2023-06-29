اليوم.. الإسماعيلي يواجه أسوان في مباراة مصيرية على صراع الهبوط

يشهد ستاد الإسماعيلية، في السابعة مساء اليوم، مواجهة مصيرية في صراع الهبوط بين الإسماعيلي وأسوان في الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الممتاز.

المباراة تعني الكثير للفريقين بعد هزيمة غزل المحلة أمام الزمالك، وتوقف رصيده عند 32 نقطة، وهو نفس رصيد أسوان الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة عن الإسماعيلي .

الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل يحتل المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، وحقق الفريق سبعة انتصارات وتعادل 12 مرة وخسر 11 مباراة وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 35 هدفا.

وغابت عنه الانتصارات في آخر ثلاث مباريات حيث خسر أمام النجوم في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، ثم تعادل مع المقاولون وخسر أمام طلائع الجيش في الدوري ويرفع شعار لابديل عن الفوز للوصول إلى النقطة 36، وزيادة الفارق مع غزل المحلة وأسوان إلى 4 نقاط .

- قائمة الإسماعيلي

واختار حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم أحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو وعبد الله جمال وباهر المحمدي ومحمد نصر وإياد العسقلاني وعصام صبحي ومحمد دسوقي وكريم الديب وعماد حمدي وأحمد محسن ومحمود الشبراوي وأحمد مدبولي ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وعمر الساعي ومحمد بيومي ومروان حمدي وعبد الله السعيد ومحمد الشامي وياو أنور.

وشهدت القائمة عودة عبد الرحمن مجدي بينما يغيب كل من عمر طارق الوحش ومحمد مخلوف ومحمد هاشم للإيقاف وأبو بكر حمزة الجمل للإصابة والتونسي فراس شواط لهروبه لبلاده.

في المقابل يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة من 8 انتصارات و8 تعادلات و15 هزيمة وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا وجمع نقطة واحدة من أخر أربع مباريات بالتعادل مع المقاولون والهزيمة أمام الزمالك والبنك الأهلي وحرس الحدود ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مثلث الهبوط .

يدير المباراة أمين عمرويساعده ماجد المليجي وطارق مصطفى ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو وهاني خيري مساعد حكم فيديو.