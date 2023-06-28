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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول فرمان من "أوسوريو" بعد واقعة "زيزو" فى مباراة المحلة

زيزو
زيزو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قرار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، تجاه أحمد سيد زيزو بعد ما بدر منه بالأمس في مباراة غزل المحلة ببطولة الدوري.

وترك زيزو الملعب غاضبًا بين شوطي اللقاء اعتراضًا على استبداله.

وأكد المصدر أن أوسوريو لن يوقع أي عقوبة على اللاعب، وسيتعامل مع الأمر بشكل مختلف تمامًا.

وأشار إلى أن أوسوريو طلب من عبدالواحد السيد مدير الكرة، أن يتحدث بنفسه مع زيزو بعد العودة إلى التدريبات، واحتواء غضب اللاعب وحل الأمر بشكل سريع وعدم تضخيمه.

وتحدث بعض أعضاء الجهاز المعاون مع أوسوريو، وأكدوا له أن ما بدر من زيزو بسبب رغبته في اللعب لنهاية اللقاء وتقديمه مستوى مميزًا في مواجهة الأمس بعد فترة من الانتقادات الشديدة التي تعرض لها مع الفريق في وقت سابق.

وفاز الزمالك بالأمس على غزل المحلة بهدفين نظيفين ضمن منافسات بطولة الدوري.

الزمالك نادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو أوسوريو زيزو

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