موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري 2023 وترتيب الفريقين

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على إستاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

ستُذاع مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف صدارة جدول ترتيب الدوري المصري والتتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023.

ويخوض فريق الأهلي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري المصري، كما فاز على منتخب السويس بهدف دون رد، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

في المقابل، يرغب فريق البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق البنك الأهلي هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما وقع في فخ التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري، في الجولة الماضية من الدوري المصري، قبل أن يفوز على طلائع الجيش بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ترتيب الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

ويتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، خلف بيراميدز صاحب الصدارة بفارق نقطتين فقط، بينما يتواجد فريق البنك الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.