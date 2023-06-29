أخبار فاتتك| حقيقة انفصال محمد فراج عن بسنت شوقى.. واستعدادات الأهلي لمباراة البنك الأهلي

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار "أخبار فاتتك".

حقيقة انفصال محمد فراج عن زوجته بسنت شوقى

حرص الفنان محمد فراج على الرد على شائعات انفصاله وزوجته الفنانة بسنت شوقي خلال الفترة الماضية، من خلال نشره لصورة تجمعهما أثناء قضائهما عطلة صيفية.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

مران الأهلي.. الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمباراة البنك الأهلي

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اختتم تدريباته مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أحمد بهاء الدين شعبان لـ الشاهد: أمريكا لا تزال تحتضن جماعة الإخوان حتى الآن

أكد أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن أمريكا لا تزال تحتضن جماعة الإخوان حتى الآن.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

بحوالي مليار جنيه.. ضبط قضايا غسيل أموال من أعمال مشبوهة

تعتبر جرائم غسل الأموال التي تم تربحها من تجارات غير مشروعة مثل المخدرات وعمليات النصب وغيرها، أحد الجرائم التي من أهمها الإضرار بالاقتصاد القومي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

مصر تدين إحراق المصحف الشريف في السويد: فعل مخز يستفز مشاعر المسلمين

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف اليوم بالعاصمة السويدية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

نور: منذ فترة كبيرة لم يتم إنتاج فيلمًا سينمائيًا مثل "بيت الروبي"

هنأت الفنانة نور اللبنانية القائمين على إنتاج فيلم "بيت الروبي" والذي تشارك في أعماله وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا