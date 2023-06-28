بحوالي مليار جنيه.. ضبط قضايا غسيل أموال من أعمال مشبوهة

تعتبر جرائم غسل الأموال التي تم تربحها من تجارات غير مشروعة مثل المخدرات وعمليات النصب وغيرها، أحد الجارئم التي من أهمها الإضرار بالاقتصاد القومي، حيث يقوم هذه العناصر الإدجرامية بتأسيس أنشطة وشركات وهمية لإخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها الصبغة الشرعية.

وزارة الداخلية تقوم بجهود مكبرة لرصد تلك العصابات الإجرامية المنظمة، التي جنت أموالا من تجارات غير مشروعة، من خلال حصرهم وتتبعهم وتضبطهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

3 مسجلين غسلوا 40 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموالالمتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلكالممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً).

5 مليون جنيه أموال مشبوهة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة محلة دمنة بالدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعةوتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى (تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات).

هذا وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (5 مليون جنيه).

رصد غسيل أموال بـ 15 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات الدوليةوالإعلان عن كون تلك الشهادات معتمدة من الجهات المختصة"على خلاف الحقيقة" وحصولهم على مبالغ مالية كبيرة نظير الشهادة الواحدة من راغبى الحصول عليها مما مكنهم من تكوين ثروة مالية جراء إرتكابهم ذلك النشاط المؤثم، وقيامهم بمحاولةغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروعفى (تأسيس الشركاتوشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ (15 مليون جنيه).

3 أشخاص غسلوا 31 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهممعلومات جنائية" – مقيمينبدائرة مركز شرطة بلبيسبمحافظةالشرقية) لقيامهم بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهمغسل تلك الأموالالمتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى "زراعية – مباني") فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً).

450 مليون جنيه غسيل أموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد (3) أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموالالمتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضىوالسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلكالممتلكات بـ (450 مليون جنيه تقريباً).

60 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين " لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموالالمتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما(بشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقدرت تلكالممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).

4 مسجلين غسلوا 40 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، وزوجة أحدهم - مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ (شراء العقارات والأراضي والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً).