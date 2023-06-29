أحمد بهاء الدين شعبان لـ الشاهد: أمريكا لا تزال تحتضن جماعة الإخوان حتى الآن

أكد أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن أمريكا لاتزال تحتضن جماعة الإخوان حتي الآن.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية" إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء،:"تنبأت بثورة 30 يونيو وقلت لصديق "الأخوان لن يستمروا عاماً في الحكم".

وأضاف أنه كان هناك أطراف محلية ودولية لعبت دور مهم في وصول الإخوان للسلطة.

وتابع أن هناك كتاب أمريكي "إجهاض الديمقراطية في مصر" ويحكي بالتفصيل الضغوط التي مارستها أمريكا علي المجلس العسكري لتمرير حكم الإخوان، وهناك كتاب أيضاً خرج عن المجلس القومي للترجمة عن العلاقات البريطانية بجماعات الإسلام السياسي ويحكي أيضاً بالتفصيل مساعدة بريطانيا للإخوان بعد الحرب العالمية الثانية، حتي سلمت بريطانيا كفالة الإخوان لأمريكا، وحتى هذه اللحظة ورغم كل الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان لم يخرج بيان واحد يقول أن الإخوان جماعة إرهابية، ولكن هناك حماية للإخوان من أمريكا.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.