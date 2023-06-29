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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مستر إكس" لأحمد فهمي في المركز الأخير لإيرادات أول أيام عيد الأضحى

مستر إكس
مستر إكس

تذيل فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، قائمة إيرادات اليوم الأول بشباك التذاكر أول أيام موسم عيد الأضحى المبارك، بعد ان أطلقته الشركة المنتجة في دور العرض يوم وقفة عيد الأضحى. 

- إيرادات فيلم مستر إكس

وجمع الفيلم أمس الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، إيرادات بقيمة 1,752,066  جنيها لتصل كل الإيرادات خلال يوم الوقفة وأول أيام العيد إلى 2 مليون جنيه و376 ألفا و850 جنيها في المركز الرابع والأخير بين الأفلام المعروضة.

وتدور أحداث العمل حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وتجسد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة. 

وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، فيما يجسد الفنان أكرم حسني خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور، وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

- أبطال الفيلم 

 والفيلم يشارك في بطولته مجموعة كبيرة منهم  أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

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