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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء: تذاكر السيرك القومي بالعريش مخفضة وإعفاء ذوي الهمم من الرسوم

السيرك القومي في
السيرك القومي في العريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، السيرك القومي في مدينة العريش، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي ، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، المخرج وليد طه، مدير السيرك القومي، ليلي الجوهري، مدير سيرك العريش، عربي أبو سنة، مدير دار العرض.

وأكد محافظ شمال سيناء على الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في شمال سيناء، مشيراً إلى أن السيرك القومي بالعريش أحد 3 سيرك تم افتتاحها خلال العيد وهي السيرك القومي بالعجوزة والسيرك القومي بجمصة، ما يؤكد أهمية مدينة العريش.

ووجه شوشة الشكر على القائمين على السيرك، مؤكدًا على تجهيزه خلال أسبوع واحد فقط من أجل إدخال البهجة والسعادة لأبناء محافظة شمال سيناء، مؤكدًا أن تذاكر السيرك مخفضة، وأنه تم إعفاء ذوي الهمم من رسوم دخول حفلات السيرك.

ونقل الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحيات وزيرة الثقافة إلي أبناء شمال سيناء، مؤكدًا علي عودة السيرك الي مدينة العريش بعد غياب 13 عامًا بسبب الاحداث التي مرت بها المحافظة، ويستمر يوميًا من الساعة التاسعة مساء حتي نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأشار  المخرج وليد طه، مدير السيرك القومي، أن برنامج السيرك يتضمن 13 فقرة فنية من أروع وأـخطر فقرات السيرك منها "الكوبرا شو والثعابين العاصرة، الميزان الطائر، التوازن على الكراسي، الطوق الهوائى، الكرابيج، الاكستريك، الخناجر، التوازن، البسكليت، المهرج، الساحر، الدودة، الكاوتشوك ".

ويعود السيرك القومي لمدينة العريش بعد غياب 13 عامًا؛ بسبب الأحداث التي مرت بها محافظة شمال سيناء.

وقالت ليلي الجوهري، مدير سيرك العريش- في بيان اليوم-، إن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، تقدم برنامج السيرك القومي في مدينة العريش، يوميًا الساعة التاسعة مساء خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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مصر سيناء شمال سيناء العريش السيرك العيد

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