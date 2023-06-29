بعد منتصف الليل.. إقبال على مطاعم وكافيهات وسط البلد فى أول أيام العيد

أصبحت منطقة وسط البلد علامة مميزة لاحتفالات المواطنين بالأعياد والمناسبات المختلفة، حيث شهدت شوارع طلعت حرب والألفي و٢٦ يوليو تجمعات كبيرة من الشباب والفتيات والأسر المصرية، احتفالاً بعيد الاضحى المبارك، توافد عدد كبير منهم علي المطاعم والكافيهات، في ظل تواجد أمني مكثف منعاً لحدوث أي مشكلات .

ويقول عمر أحمد مهندس معماري ننتظر الأعياد الموسمية، لكي اصطحب أسرتي في الخروج لمنطقة وسط البلد، عقب زيارة الأقارب، ونقوم بشراء بعض الوجبات السريعة، لكي لا نضيع الوقت في تجهيز الطعام بالمنزل، وتعتبر منطقة وسط البلد أيقونة الخروج عند الأسرة المصرية، لما تتمتع به من تجمعات كبيرة للمطاعم والمقاهي التاريخية، وتظل هي الوجهة الرئيسية للعديد من المواطنون علي الرغم من ظهور خروجات وفسح جديدة اصبحت تريند خلال هذه الأيام مثل الشيخ زايد والتجمع الخامس، ولكن وسط البلد ذات طبيعة خاصة، وتناسب كل الفئات والأعمار السنية، وفي النهاية اوجه الشكر لرجال الشرطة علئ هذا المشهد الحضاري، والتواجد الكثيف رغم الاعداد الكبيرة من المواطنون ".



وداخل منطقة الفود كورد الجديدة في ميدان طلعت حرب، قالت هدير صابر فتاة ثلاثينية " العيد يعني وسط البلد، من صغري وبحضر مع أسرتي إلي هنا للاحتفال بعيدي الفطر وعيد الأضحى المبارك، وحالياً اتفق مع أصدقائي في الجامعة لتنظيم هذه الخروجة منذ فترة قبل حلول العيد، وخاصة أننا لأول مرة نزور مجمع المطاعم الجديد، وبصراحة حاجة جميلة جداً ومشرفة، وأتمني أن تعمم التجربة في العديد من المناطق والميادين والشوارع الرئيسية، وسعيدة بسبب إنتهاء ظاهرة التحرش القبيحة في الأعياد والاحتفالات ".

كافيهات وسط البلد

كافيهات وسط البلد

كافيهات وسط البلد