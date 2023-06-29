ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بحدائق العاصمة.. طرح منافذ خدمى بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات

مدينة حدائق العاصمة
مدينة حدائق العاصمة

أعلن المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، عن طرح “منافذ خدمي” لخدمة المواطنين يستهدف خدمات معينة منها: تصوير مستندات أو تقديم مأكولات جافة ومشروبات داخل حدود الجهاز ويتم الطرح بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني المباشر . 

 

وأفاد عبد اللاه، أنه سيتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 مائتان وتسعة وتسعون جنيهاً وسيتم سداد تأمين مالي لدخول المزاد بقيمة 25000 ألف جنيها في موعد غايته جلسة المزاد ويتم استكمال بنسبة 10% مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد، بالإضافة إلي 1% مصاريف إدارية وكذلك أيضا إضافة 0.5% لصالح مجلس الأمناء . 

 

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إلي أن، تعقد جلسة المزاد الساعة بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو المقبل 2023 ، مشيراً إلي أن يجوز للراغبين دخول المزاد المعاينة على الطبيعية فة مواعيد العمل الرسمية . 

 

وأفاد أن يخضع المزاد العلني القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 30 يوماً من نشره، وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

 

وتجيز المادة 78 لجميع الجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، وتسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمخابرات العامة، ويجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة

منافذ خدمي 3 سنوات الانتفاع بنظام

الأكثر قراءة

بيراميدز يسحق سموحة بخماسية ويضمن المشاركة في دوري الأبطال رسميًا

"مش هنمشي ورا شوية عيال".. بهاء الدين شعبان يوضح موقف الجماعة من 25 يناير

نور: منذ فترة كبيرة لم يتم إنتاج فيلمًا سينمائيًا مثل "بيت الروبي"

بلينكن: ليس من مصلحة إسرائيل حدوث توترات فى المنطقة

مصر تدين إحراق المصحف الشريف في السويد: فعل مخز يستفز مشاعر المسلمين

أحمد بهاء الدين لـ"الشاهد: الإخوان كانوا يعتقدون أنهم سيجلسون في الحكم 500 عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟