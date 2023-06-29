بحدائق العاصمة.. طرح منافذ خدمى بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات

أعلن المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، عن طرح “منافذ خدمي” لخدمة المواطنين يستهدف خدمات معينة منها: تصوير مستندات أو تقديم مأكولات جافة ومشروبات داخل حدود الجهاز ويتم الطرح بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني المباشر .

وأفاد عبد اللاه، أنه سيتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 مائتان وتسعة وتسعون جنيهاً وسيتم سداد تأمين مالي لدخول المزاد بقيمة 25000 ألف جنيها في موعد غايته جلسة المزاد ويتم استكمال بنسبة 10% مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد، بالإضافة إلي 1% مصاريف إدارية وكذلك أيضا إضافة 0.5% لصالح مجلس الأمناء .

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إلي أن، تعقد جلسة المزاد الساعة بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو المقبل 2023 ، مشيراً إلي أن يجوز للراغبين دخول المزاد المعاينة على الطبيعية فة مواعيد العمل الرسمية .

وأفاد أن يخضع المزاد العلني القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 30 يوماً من نشره، وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وتجيز المادة 78 لجميع الجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، وتسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمخابرات العامة، ويجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة