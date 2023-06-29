مصرع مواطن صدمته سيارة بطريق موقف العاشر

لقى مواطن مصرعه أثناء محاولة عبوره الطريق بمنطقة موقف العاشر، وقد انتقل رجال الأمن لمكان الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



كانت غرفة عمليات مرور القاهرة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة بمحيط موقف العاشر .

انتقل ضباط المرور لمكان البلاغ وتبين وجود متوفي في الاتجاه بطريق الإسماعيلية في المنطقة الواقعة فيما بين كوبري أول جمال وموقف العاشر، وتبين وفاته باصطدام سيارة به أثناء محاولة عبور الطريق.



تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل جثة المتوفي إلى ثلاجة الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور بالتحفظ على قائد السيارة المتسببة في الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.