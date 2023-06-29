ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن صدمته سيارة بطريق موقف العاشر

اسعاف
اسعاف

لقى مواطن مصرعه أثناء محاولة عبوره الطريق بمنطقة موقف العاشر، وقد انتقل رجال الأمن لمكان الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 

كانت غرفة عمليات مرور القاهرة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة بمحيط موقف العاشر .

 

انتقل ضباط المرور لمكان البلاغ وتبين وجود متوفي في الاتجاه بطريق الإسماعيلية في المنطقة الواقعة فيما بين كوبري أول جمال وموقف العاشر، وتبين وفاته باصطدام سيارة به أثناء محاولة عبور الطريق.
 

تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل جثة المتوفي إلى ثلاجة الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 

وقام رجال المرور بالتحفظ على قائد السيارة المتسببة في الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

بيراميدز يسحق سموحة بخماسية ويضمن المشاركة في دوري الأبطال رسميًا

"مش هنمشي ورا شوية عيال".. بهاء الدين شعبان يوضح موقف الجماعة من 25 يناير

نور: منذ فترة كبيرة لم يتم إنتاج فيلمًا سينمائيًا مثل "بيت الروبي"

بلينكن: ليس من مصلحة إسرائيل حدوث توترات فى المنطقة

مصر تدين إحراق المصحف الشريف في السويد: فعل مخز يستفز مشاعر المسلمين

أحمد بهاء الدين لـ"الشاهد: الإخوان كانوا يعتقدون أنهم سيجلسون في الحكم 500 عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟