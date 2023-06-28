ماكرون: الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن يستمر على المدى الطويل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري تحديد خطوات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف الرئيس الفرنسي:" الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن يستمر على المدى الطويل".

وأمس، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن هناك أسبابًا لتوجيه دعوة سياسية من "الناتو" لكييف للانضمام إلى الحلف في القمة المقبلة بفيلنوس.

وجاء ذلك فيما نشره زيلينسكي، بقناته الرسمية على تطبيق "تليجرام"، حيث تابع: "هناك جميع الأسس المطلوبة للدعوة السياسية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف، وهناك فهم كامل للضمانات الأمنية لأوكرانيا في الوقت الحالي حتى لحظة الانضمام، نحن نعمل مع فريق حتى يصبح لقرارات القمة في فيلنوس مغزى حقيقي".

وكان زيلينسكي، قد ذكر في وقت سابق أنه إذا لم تتلق أوكرانيا دعوة للانضمام إلى "الناتو" في قمة فيلنوس، فسوف يؤدي ذلك إلى تثبيط عزيمة القوات الأوكرانية، وبحسب قوله، فقد تحدث مرارًا مع قادة الدول الأوروبية، ومع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، وطلب منهم "عدم سحب البساط من تحت أقدام أوكرانيا".

……..

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري تحديد خطوات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف الرئيس الفرنسي:" الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن يستمر على المدى الطويل".

وأمس، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن هناك أسبابًا لتوجيه دعوة سياسية من "الناتو" لكييف للانضمام إلى الحلف في القمة المقبلة بفيلنوس.

وجاء ذلك فيما نشره زيلينسكي، بقناته الرسمية على تطبيق "تليجرام"، حيث تابع: "هناك جميع الأسس المطلوبة للدعوة السياسية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف، وهناك فهم كامل للضمانات الأمنية لأوكرانيا في الوقت الحالي حتى لحظة الانضمام، نحن نعمل مع فريق حتى يصبح لقرارات القمة في فيلنوس مغزى حقيقي".

وكان زيلينسكي، قد ذكر في وقت سابق أنه إذا لم تتلق أوكرانيا دعوة للانضمام إلى "الناتو" في قمة فيلنوس، فسوف يؤدي ذلك إلى تثبيط عزيمة القوات الأوكرانية، وبحسب قوله، فقد تحدث مرارًا مع قادة الدول الأوروبية، ومع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، وطلب منهم "عدم سحب البساط من تحت أقدام أوكرانيا".