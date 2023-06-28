أيام البهجة| المصريون يحتفلون بالعيد.. خروجات للحدائق وإقبال على الملاهى

أقبل المواطنون فى مختلف محافظات الجمهورية على الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد انتهائهم من أداء صلاة العيد فى الصباح الباكر، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

ورفع المصريون شعار: «العيد فرحة»، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية قبل الصلاة وبعدها، وخلال تنزههم فى الحدائق والشواطئ، وكذلك خلال ذبح الأضاحى.

القاهرة والجيزة: احتفالات بالألعاب النارية ومسارح غنائية فى الشوارع

ابتهج أهالى القاهرة والجيزة فى أول أيام العيد، بعد أن انطلقوا إلى الحدائق والمتنزهات، وعلى رأسها حديقة الحيوانات، فضلًا عن التوجه إلى كورنيش النيل، حيث احتشد أهالى حى السيدة زينب أمام الملاهى الشعبية فى شارع السلخانة بدوران زينهم؛ للاحتفال بالعيد مع أبنائهم وإدخال السرور على أطفالهم.

وقالت سعدية محمود، من أهالى الحى، إنها تحرص على الذهاب للملاهى الشعبية فى أول أيام العيد مع أطفالها، لافتة إلى أن أطفالها سعداء جدًا بتواجدهم مع أصدقائهم ومشاركتهم هذه الأجواء.

بدورها، قالت نهى عيد، إنها اعتادت أيضًا الذهاب للملاهى منذ الصغر، لافتة إلى أن تلك العادة ورثتها عن والدها ووالدتها وتورثها أيضًا لأولادها، فالعيد بالنسبة لهم هو الذهاب للملاهى.

وفى الجيزة، نظم المواطنون احتفالات كبيرة بالألعاب النارية فى شارع السوق، كما أقاموا مسرحًا للغناء وتشغيل الموسيقى بأنواعها وسط أجواء حماسية.

وقال أحمد أشرف، إن الأهالى يشاركون فى احتفالات العيد مع أطفالهم، وهى عادة سنوية لا يتركونها أبدًا، لافتًا إلى أن الاحتفال يشارك فيه الشباب والرجال والنساء أيضًا.

وأضاف علاء محمد، أحد المشاركين فى الاحتفالات، أن تنظيم الاحتفالات والإنفاق عليها يتم بجهود ذاتية وبهدف إدخال السعادة على الجميع فى العيد، لافتًا إلى أن المنظمين يحرصون على سلامة المشاركين وعدم وقوع أى حادث لهم.

الإسكندرية: صلاة فى «المرسى أبوالعباس» وخروجات عائلية إلى الشواطئ

شهدت عروس البحر الأبيض المتوسط أجواء احتفالية مبهجة فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تجمع المواطنون، فرادى وأُسرًا، لأداء صلاة العيد فى الساحات والمساجد بجميع أنحاء المحافظة.

وأدى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الأضحى فى مسجد أبوالعباس المرسى بحى الجمرك، بمشاركة آلاف المواطنين من الشباب والرجال والسيدات والأطفال، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وبدأت الأسر الاحتفال بالعيد عقب انتهاء الصلاة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، وشراء الألعاب لأطفالهم، وتهنئة بعضهم البعض، بينما توجه الأطفال إلى الملاهى الشعبية فى منطقة بحرى.

وتوافد أهالى الإسكندرية على الشواطئ، ونزل عدد من الأطفال والشباب للسباحة فى المساحة الشاطئية المقابلة لميدان المساجد فى أبوالعباس، بينما جلس آخرون على الكورنيش، حيث تناولوا المثلجات والمسليات، فضلًا عن التقاط الصور التذكارية.

وقالت أمال أحمد، ربة منزل، إنها اعتادت قضاء العيد مع أسرتها فى منطقة بحرى، مشيرة إلى أنها تستمتع بالخروج والتنزه أول أيام العيد، بعد الانتهاء من الصلاة فى الصباح، وتحديدًا الخروج إلى الشاطئ، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال أشرف عبدالفتاح إنه يحرص على أداء صلاة العيد فى مسجد «أبوالعباس»، كل عام، وذلك مع العديد من أصدقائه، حيث تعم المكان مظاهر البهجة التى تعبر عن أجواء العيد.

كما شهدت مراكز الشباب إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خلال الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافد إليها قرابة مليون و١٠٠ ألف مصلٍ، وما أن فرغوا من صلاتهم بدأوا المشاركة فى البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، والمقرر أن تستمر طوال أيام العيد.

الغردقة: مطرانية الكاثوليك تذبح أضحية وتوزعها على الأكثر احتياجًا

فى لفتة ليست بجديدة على المصريين وتعبر عن وحدتهم الوطنية وتآخيهم، حرص القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك فى الغردقة، على شراء وذبح خروف أمام مقر المطرانية، وتوزيعه على الأسر الأكثر احتياجًا.

وقال القمص يؤنس أديب إن هذه عادة سنوية يحرص عليها، تجسيدًا لروح المحبة والتسامح بين المصريين، وتطبيقًا لما جاء فى «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التى وقعها شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان.

وأضاف «أديب»: «الشعب المصرى نسيج واحد، لذا دائمًا ما نحرص على مشاركة المسلمين فى الأعياد والمناسبات الدينية»، مشددًا على أنه عند شراء الأضحية كان حريصًا على أن تكون سليمة وخالية من أى عيوب، لتقديمها بأفضل صورة لمن يستحقها.

وواصل: «ما فعلته قليل مقارنة بما يقدمه إخواننا المسلمون فى الأعياد المسيحية»، مشيرًا إلى أن «الكنيسة فى العيد تستقبل الكبير والصغير وعددًا من مشايخ الأزهر والأوقاف وقيادات المحافظة وغيرها من المواطنين والأطفال».

أسوان: ظهور قوى لـ«الدراجات والسكيت شوز»

شهد شارع كورنيش النيل فى مدينة أسوان إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية رفقة أصدقائهم وأسرهم احتفالًا بالعيد.

وتوافد العديد من الأهالى على الحدائق العامة والنوادى، للاستمتاع بأوقاتهم رفقة أسرهم خلال أول أيام عيد الأضحى، وحرص كثير منهم على وضع «ملاءات» على الأرض والجلوس عليها، بينما فضل آخرون الجلوس على الطاولات الموضوعة فى هذه الحدائق.

كما أقبل عدد كبير من الأطفال على اللعب فى الملاهى الشعبية المجانية داخل الحدائق العامة، إلى جانب اللعب بالدراجات الهوائية والـ«سكيت شوز».

مطروح: إطلاق فعالية «Just smile»

أدى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صلاة العيد بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح، بحضور خير رسلان، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وأهالى المحافظة.

وأهدى محافظ مطروح لعبًا وعيديات نقدية من فئة الـ٢٠ جنيهًا الجديدة للأطفال بعد انتهاء صلاة العيد، كما قدم التهنئة للأهالى ولجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا لله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الحاضرين وأهالى مطروح وشعب مصر الغالى بالخير واليمن والبركات.

وفى الإطار نفسه، تولى عدد من متطوعى وزارة الشباب والرياضة العمل على إدخال البهجة والسرور على الأطفال والأهالى؛ احتفالًا بالعيد، وقال طارق صبحى، أحد المتطوعين، إن الوزارة أطلقت فعالية «Just smile» لإدخال البهجة والسرور على أهالى مطروح.

وأوضح أن الفعالية تتضمن نشر لوحات مكتوبة تحتوى على كلمة «just smile»، بالإضافة إلى توزيع الحلوى والشيكولاتة على الأطفال والأهالى، والتقاط الصور التذكارية معهم؛ احتفالًا بالعيد.

وكذلك حرصت الطفلتان «ملك» و«مليكة» على توزيع الحلوى على الوافدين إلى المسجد الكبير بمطروح، لإدخال البهجة والسرور عليهم، وقالت آية مجدى، والدة الطفلتين، إنهما حرصتا على تجهيز علب صغيرة تحتوى على الفشار والحلوى والبالونات لتوزيعها على الأطفال المتوافدين على المسجد؛ لأداء صلاة العيد لإسعادهم.

كفرالشيخ: فرحة بكروت المعايدة الرئاسية

وزع عدد من المتطوعين الورود والحلوى وهدايا متنوعة على أهالى محافظة كفرالشيخ، أمام ديوان عام المحافظة وفى عدد من الميادين والحدائق العامة، تضمنت كروت معايدة مكتوبًا عليها «تهنئة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير».

وأعرب أهالى المحافظة عن سعادتهم بالهدايا الرئاسية، متمنين للرئيس السيسى دوام الصحة والعافية، وأن تظل راية مصر مرفوعة تحت قيادته، وتنعم بالأمن والأمان.

كما انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى مبادرة «العيد أحلى» بمراكز الشباب بالمحافظة، مع توافد الشباب والأهالى للاستمتاع بالألعاب الترفيهية والرياضية.

كما توافد الآلاف من أهالى المحافظة على الحدائق والمتنزهات بالعديد من مدن المحافظة، وشهدت حديقة الحيوان بكفرالشيخ إقبالًا كبيرًا من الأهالى، فى مشهد سنوى متكرر احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

أسيوط: رحلات بالطفطف وصور تذكارية

ركوب الطفطف والرقص والاحتفال مع العرائس أصبح من أهم السمات المميزة للعيد بمحافظة أسيوط فى السنوات الأخيرة، وهو ما تكرر هذا العام مع إقبال المواطنين عقب الانتهاء من صلاة العيد على التقاط الصور التذكارية مع من يرتدون أزياء العرائس بمختلف أشكالها فى عدد من الميادين بمدن المحافظة.

واحتفل أهالى أسيوط بالعيد عبر توزيع الهدايا على الأطفال مع تنزه العائلات بالحدائق العامة والميادين، والتقاط الصور التذكارية على الكورنيش، مع ركوب الطفطف، الذى انتشر فى السنوات الأخيرة بمدن المحافظة، وترديد الأطفال لعدد من الأغنيات الشهيرة، احتفالًا بالعيد.

المنيا: ترويح على طلاب الثانوية العامة لاستعادة نشاطهم

توافد الأهالى على كورنيش النيل فى مدينة المنيا منذ الصباح الباكر؛ للاحتفال بالعيد والاستمتاع بالمساحات الخضراء وركوب الخيل والرحلات النيلية.

وحرص المواطنون على مشاركة أطفالهم وأبنائهم تلك اللحظات، وسمحوا لهم باللعب وسط أجواء من البهجة والسعادة.

كما امتلأت الحدائق العامة والنوادى بالأسر التى اصطحبت الأبناء، خاصة الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة، وذلك بهدف توفير أجواء مبهجة تساعدهم على استعادة نشاطهم الفكرى والإقبال على المذاكرة.

كان الآلاف من أهالى مدينة المنيا قد حرصوا على أداء صلاة العيد فى المساجد، و٢٠٢ ساحة مفتوحة خصصتها وزارة الأوقاف وخرجوا فى مجموعات تضم رجالًا وسيدات وأطفالًا مهللين ومكبرين.

المنوفية: «١٠٠ يوم صحة» تفحص المصلين فى ساحات الصلاة

وقعت حملة «١٠٠ يوم صحة» الكشف الطبى على المصلين فى الساحات المخصصة للعيد بمراكز محافظة المنوفية، وذلك بهدف الاطمئنان على صحتهم.

وقالت الدكتورة أمل عبدالوارث، مديرة الإدارة الصحية بمركز الشهداء، إن السيارات المتنقلة تجولت فى ساحات العيد لإجراء الكشف المجانى على أكبر عدد ممكن من المواطنين فى مركز الشهداء، كما تم إعطاء العلاج بالمجان لبعض الحالات.

فى سياق متصل، شارك القس شاروبيم موريس، راعى كنيسة مار جرجس ببركة السبع، والقس باخوميوس ميخائيل كاهن الكنيسة، والدكتور شريف رمزى، ومجموعة من الأقباط والمسلمين، فرحتهم بعيد الأضحى المبارك فى استاد اللواء أحمد رشدى.

وقال أحمد المراكبى، أحد الأهالى، إن المسلمين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الأقباط الذين شاركوهم فرحتهم بعيد الأضحى وسط حالة من الفرحة والبهجة، فيما وزع بعض المتطوعين الحلوى على المصلين والأطفال. كان أهالى المنوفية قد خرجوا إلى الشوارع والمتنزهات منذ الساعات الأولى للاحتفال بالعيد.