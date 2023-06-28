القاهرة تستعد لاستضافة النسخة الثانية من منتدى التعدين المصرى

في الفترة من 18 إلى 19 يوليو

بدأ العد التنازلي للنسخة الثانية من منتدى التعدين المصري، إذ من المقرر أن يعقد منتدى مصر للتعدين في الفترة من 18 إلى 19 يوليو في القاهرة، والذي تستضيفه وزارة البترول والثروة المعدنية بدعم من هيئة الثروة المعدنية المصرية (EMRA)، وسيجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين وشركات التعدين الدولية والمستثمرين من أجل مناقشة الاستراتيجيات التي يمكن لمصر تنفيذها لتطوير صناعة التعدين وترسيخ نفسها كوجهة مربحة للمستثمرين الأجانب.

وتمتلك مصر سوقاً محلية كبيرة، وتطلعاتها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعدين، وتتمتع بموقع استراتيجي في الدرع العربي النوبي، ويهدف الاستكشاف الكبير التالي بثروة معدنية مخفية تنتظر من يكتشفها.

في حين أن الثروات المعدنية للبلاد لديها القدرة على جعلها واحدة من أفضل مناطق التعدين في العالم، إلا أن صناعة التعدين لديها لم يكن لها نفس التأثير العالمي لقطاع النفط والغاز. في محاولة لمعالجة هذا الأمر وجذب شركات التعدين الدولية لتنفيذ مشاريع الاستكشاف، سنت الحكومة المصرية أطرا قانونية جديدة بشروط وأحكام محسنة توفر فوائد لكل من الحكومة والمستثمر.

وتعد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين هي حدث التعدين والمعادن والسلع الأول في مصر الذي يقام في الفترة من 18 إلى 19 يوليو 2023 في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وسيسلط المنتدى الضوء على خارطة طريق التمويل في مصر وكيف سيكون الاستثمار الأجنبي والشراكات بمثابة محركات رئيسية لإطلاق القيمة في قطاع التعدين.

كما سيناقش أكثر من 40 متحدثا هذه الموضوعات وأكثر، مما يوفر الاجتماع الأكثر أهمية لأصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين بما في ذلك شركات التعدين الكبرى والصغار والمستثمرين وأصحاب المشاريع الحكومية من جميع أنحاء إفريقيا.